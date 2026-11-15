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栽在自己發掘的台鹽綠能弊案…調查官一審判2年 二審認過重改判緩刑

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

調查局台南市調查處調查官林家齊偵辦台鹽綠能案時，涉藉權限查詢台綠內部或公司交易關係人身分證字號、董監事歷史紀錄、大額交易紀錄等個資，轉交給台綠前總經理黃姓女秘書；一審判刑2年，台南高分院認為原審適用個資法條文有誤，量刑過重，改判6月、緩刑3年。可上訴。

判決指出，林家齊2024年3月間發掘並為蒐集台綠公司關係人涉嫌不法的事證，建立案由並取得調查局內部系統90天查詢權限，查得身分證字號、親屬關係、董監事紀錄及大額交易資料；他將資料存入私人隨身碟，製成檔名「待查獵鷹」，同年5月在台南三井OUTLET將隨身碟交給黃姓女子。

時任台綠總經理秘書的黃女複製資料，將資料存入公司配發的筆記型電腦，該電腦當時是與同為該公司前總經理秘書的陳姓男子共用；陳發現綠能公司及交易關係人個人身分及財務金融資料，逐一以手機翻拍，再前往高雄交友人肯信餐飲集團董事長郭毓庭查看，郭也用手機翻拍保存。

台南地檢署另案偵辦保安警察第六總隊借調國安局特勤中心警官曹耿誌，涉洩漏賴清德總統不公開行程等機密資料，循線搜索查扣郭毓庭的手機，發現裡面竟有台綠公司內部資料的照片，追查出調查官林家齊洩密。

林在偵查及審理時均承認犯行，一審開庭表示栽在自己所發掘案件很痛心，還淪為階下囚很後悔，希望法官能給予緩刑，給他自新的機會；一審判刑後林上訴指出量刑過重，請求從輕量刑。

台南高分院指出，相關資料是林基於公務取得，交由他人翻閱、複製，屬公務機關非法利用個資，也涉及公務員洩漏國防以外之偵查秘密，兩罪為一行為觸犯數罪名，應從較重的公務員假借職務機會非法利用個資罪處斷；一審將林的行為認定為「非公務機關」違法利用個資，適用法律不當。

合議庭認為，資料最初交給提供偵查情資的黃女，沒有證據顯示林是為謀取財產利益而洩漏，資料輾轉到了郭手中後，亦尚未被進一步不法利用便遭查扣，相較同案其他人一審均獲判6月以下、緩刑，林被判2年已明顯有過重而失衡之嫌，量刑違反罪刑相當原則與比例原則，而有未洽。

合議庭審酌，林家齊身為調查官，本應妥善保管職務取得的資料，卻任由他人複製，侵犯案件關係人的資訊隱私，也損及公務員形象；考量林已承認犯行、目前遭停職，曾遭羈押兩個月，過去任公職期間也有多次獎勵紀錄，改判6月並宣告緩刑3年，應於判決確定後向公庫支付40萬元。

另檢方不服郭毓庭一審獲緩刑而上訴，合議庭指出，郭在另案被判有期徒刑10月、併科罰金30萬元，今年10月8日確定，已不符緩刑法定要件，因此撤銷郭在本案的緩刑宣告；另郭的罪名及一審所判刑度，均不在此次二審審理範圍。

調查局台南市調查處調查官林家齊偵辦台鹽綠能案時涉洩密，一審判刑2年，台南高分院改判6月、緩刑3年。聯合報系資料照
調查局台南市調查處調查官林家齊偵辦台鹽綠能案時涉洩密，一審判刑2年，台南高分院改判6月、緩刑3年。聯合報系資料照

台鹽綠能 弊案 查處 調查局

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