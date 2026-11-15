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網路爆中榮神外部長涉收回扣 鄒錫凱提告 中榮交檢調處理

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導

台中榮總神經外科日前曾爆發代刀風波，兩名涉案主任和3名廠商都被判刑但宣告緩刑。自此之後，網路Threads有人接連丟出影音，指控現任神經外科部部長鄒錫凱也涉「代刀」，鄒錫凱曾反駁指控不實。但今同一Threads「NightSpark」又丟出一則影片，指鄒錫凱涉嫌收受回扣

鄒錫凱今透過友人回應說，已經透過委任律師提告，醫院也會將所有的資料提供給地檢署。先前代刀的指控，院方已確認與中榮無關，但相關報導已對他造成蠻大的傷害。他也呼籲媒體不能隨非正式媒體的Threads起舞，一切交由檢調處理。

另外，在該則Threads下方也有人貼出疑是鄒錫凱的一則信，表示「今年以來身逢亂事之際，臨危受命接任主管一職，如何撥亂反正匡正醫療秩序，錫凱競競業業以身作則帶領團隊往正確的方向前進」、「至於今日有人在Threads散播不實影片，內容有觸犯刑法罪責之虞，院方已告知錫凱會請法律顧問協助」

台中榮總回應表示，針對網友於社群網站指控「神經外科鄒姓醫師涉嫌拿廠商回扣、採購貪污」，一、 政風室已在調查中，將蒐集相關事證，移送檢調依法偵辦。 二、 對於任何疑涉及違法與病人安全之情事，均秉持依法處理、毋枉毋縱之原則，絕不寬貸。

Threads丟出的影片，是有人在辦公室裡拿了一個信封給鄒錫凱，鄒撕開後看了看，再把數張現鈔裝進自己的皮夾內。影片下方文註明是「半夜12點，白手套提著裝有廠商回扣的紙袋進來」。影片後段亦有指控鄒錫凱涉嫌拿廠商採購賄賂、回扣的文字。

Threads丟出的影片，有人在辦公室裡拿了一個信封給鄒錫凱（左）。圖／截自Threads「NightSpark」
Threads丟出的影片，有人在辦公室裡拿了一個信封給鄒錫凱（左）。圖／截自Threads「NightSpark」

Threads丟出的影片下，有一封他人轉貼的疑似台中榮總神經外科部部長鄒錫凱的貼文，表示散播不實影片有觸法之虞。圖／截自Threads「NightSpark」
Threads丟出的影片下，有一封他人轉貼的疑似台中榮總神經外科部部長鄒錫凱的貼文，表示散播不實影片有觸法之虞。圖／截自Threads「NightSpark」

Threads丟出的影片顯示，疑似鄒錫凱在本閱信封內的現鈔。圖／截自Threads「NightSpark」
Threads丟出的影片顯示，疑似鄒錫凱在本閱信封內的現鈔。圖／截自Threads「NightSpark」

回扣 網路 檢調 台中榮總 神經外科

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