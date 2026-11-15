妹重病未奔喪...姊群組痛批「只愛錢」 挨告求償25萬判決出爐

台中市一對廖姓姊妹因處理外婆遺產引發爭執，妹妹因肝臟重症未能返家探視病危母親，遭姊姊在家族LINE群組中指控「不孝棄養」、「眼紅錢沒分到」。妹妹認為名譽受損，憤而提告求償25萬元、要求登報道歉。台中地院審理後，認定姊姊的發言是基於家庭糾紛，以及不知妹妹病況所做的反制性評論，非蓄意抹黑，判決妹妹敗訴，全案仍可上訴。

判決指出，這對姊妹與親屬共同成立LINE群組處理外婆遺產，雙方卻爆發激烈衝突。妹妹指控，她在母親病危期間，因接受肝臟移植手術處於生死交關，無法前往探視及奔喪，姊姊卻刻意隱瞞其病況，在群組內大罵「一次也沒去」、「不願來看媽媽最後一面」，甚至攻擊她「眼紅錢沒分到」，讓她身心嚴重受創。

姊姊在法庭上反駁，表示妹妹的丈夫一加入群組，就發表「新仇舊恨」等強烈攻擊性言論，她的發言全是為了防衛名譽所做的即時回應。

姊姊強調，自父親過世後雙方即斷絕聯繫，她根本無從得知妹妹後續的病況，只知道母親病危時妹妹確實未返家探視。

台中地院審理時，法官調查，妹妹的丈夫確實曾在群組列出11點罪狀，痛批姊姊夫妻「見死不救」、「恩將仇報」、「為了錢什麼傷天害理事都做得出來」。姊姊為了反擊，才貼出早年的對話紀錄澄清並反唇相譏。

法官認為，姊姊當時確實曾試圖聯繫妹妹返家探母未果，在不知妹妹病情的情況下，基於客觀未奔喪的事實發表意見，屬於合理評論。

雙方言詞交鋒雖夾雜負面情緒，但未逾越一般人可合理忍受的範圍，不構成名譽權侵害，駁回妹妹的求償請求，全案仍可上訴。