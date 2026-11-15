不禮讓行人被罰6000 他用前方有公車靠站抗辯 法官：視線受阻更要小心

何男開車未禮讓斑馬線行人，監理機關依科技執法設備採證裁罰6000元。何男說，前方有公車停靠阻擋視線，他慢速通過斑馬線，未造成行人壓力和威脅。法官指出，公車造成視野死角更應提高警覺，何未減速、暫停違規，縱無故意也難認無過失，駁回告訴。

判決指出，何男5月27日下午5時許開車經過基隆市一處巷口旁，被科技執法設備拍下行近斑馬線，不暫停讓行人先行通過，警方檢視後舉發何男違規。何男向監理單位申訴，監理單位認違規事實明確，依道路交通管理處罰條例裁罰6000元，並應參加道路交通安全講習。

何男不服處分提告指出，當時因前方有公車停靠造成視野死角，他慢速通過斑馬線時，行人才從右側出現，相距3至4公尺以上，行人也在無壓力、威脅情形下持續通過馬路。他開車完全通過斑馬線時，仍與行人保持約3公尺安全距離，行人也尚未踏入他行駛的車道，他並未妨礙行人通行，訴請撤銷處分。

台北高等行政法院地方行政訴訟庭法官審理後指出，採證照片可見何車接近斑馬線時，正有行人通行，何男並未確實暫停讓行人先行通過，且人車距離未達1個車道寬，仍搶先通過斑馬線。

法官說，何男主張前方公車停靠造成視野死角，他更應提高警覺，卻未依規定減速、暫停，逕自開車通過，縱無故意也難認無過失，監理單位裁罰合法。

何男另辯稱行人是在無壓力、威脅的情形下持續通過馬路，他並未妨礙行人通行。法官指出，這與何男開車違規構成要件判斷無涉，無法解除他未依規定應暫停禮讓行人先行的義務，難採為撤銷原處分理由。全案可上訴。