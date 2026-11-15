帶砂輪機闖宮廟偷香油錢...竊賊死不認罪 老父看監視器大義滅親

南投縣陳姓男子夥同友人，半夜帶著砂輪機與鐵棍潛入南投縣一處宮廟，破壞功德箱竊走1萬元香油錢。警方循線查獲陳男，他矢口否認犯行，辯稱不知道為何監視器會拍到他。未料，陳男的父親看完監視器畫面後，當場「大義滅親」，指認影中人就是自己的兒子。一審依攜帶兇器竊盜罪，判10月，台中高分院近日審結，駁回上訴，全案確定。

判決指出，陳男與綽號「大仔」的男子，在2024年7月31日凌晨1時50分許，共乘機車前往南投縣集集鎮田寮巷的龍興宮。兩人鎖定廟內厚白鐵材質的功德箱，持預藏的砂輪機與鐵棍強行破壞，搜刮箱內約1萬元香油錢後騎車逃逸。

警方調閱監視器追查，確認畫面中兩人分別為陳男與穿著白衣的共犯。陳男到案後雖承認畫面中確實是他本人，卻堅決否認行竊，瞎扯「不是我去的，我也不知道為什麼監視器會拍到我」。

不過，陳男父親在警詢時打臉兒子的說法。陳父證稱，案發當晚8時許有看到兒子在房間睡覺，但凌晨0時許起床查看時，兒子已不在房內，直到清晨5時許才從外頭返家；陳父更明確指認，監視器畫面中的人就是兒子。

南投地院審認，父子朝夕相處，對彼此身形、步態知之甚詳，陳父絕無甘冒偽證風險構陷兒子的道理，認定陳男辯詞不足採信。

法官考量，陳男在保護管束期間犯案，深夜攜帶兇器行竊宮廟，破壞地方安寧，犯後始終否認且未賠償廟方，判刑10月。

案經上訴台中高分院，二審審認，一審量刑妥適，無過輕、過重，駁回陳男上訴，全案確定。