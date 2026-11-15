花800萬買透天厝 拆除天花板驚見橫梁龜裂 賣方不認帳提告獲賠177萬

蘇男花800萬買下透天厝，成交後裝潢拆除天花板，發現因前屋主增建，造成1樓橫梁多處龜裂，向前屋主求償修復、鑑定等費用共325萬多元。法官審理後，依鑑定報告書及所附工程報價單等事證，判決蘇男可向前屋主求償177萬多元。

蘇男提告指出，前年他以800萬元杜女買下新北市瑞芳區的透天厝，雙方買賣契約約定，賣方保證房屋交屋前無傾斜、龜裂等影響結構安全或滲漏水等瑕疵。

蘇男說，取得所有權委由裝潢公司拆除天花板，發現1樓客廳及廚房天花板橫梁，有多處嚴重龜裂、鋼筋裸露，向杜女協商，對方不願負瑕疵擔保責任。

蘇男委託社團法人台中市土木技師公會鑑定，結果為房屋向西傾斜，1樓外牆有垂直向裂縫及平頂梁下處明顯橫向裂縫，2樓地坪磁磚有裂縫。瑕疵來自房屋有多處2次增建，且部分牆面已拆除，造成整體受力增加。

蘇男訴請杜女賠償修繕費295萬7044元、汙名價值減損5萬元、鑑定費用12萬4037元，以及房屋修繕預估120工作天，無法使用房屋損12萬4757元，合計求償325萬5838元。

基隆地方法院審理時，杜女未於言詞辯論期日到場，也未提出書狀作任何聲明或陳述。法官審理後指出，依照雙方買賣契約及民法規定，蘇男請求杜女負損害賠償責任依法有據。

法官指出，蘇男提出工程公司295萬7044元工程報價單，但台中市土木技師公會出具的評估報告書及所附工程報價單，瑕疵修復工程所需合理費用為159萬8100元，蘇男請求修復費用為159萬8100元，逾此範圍不應准許。

法院囑託不動產估價師聯合事務所鑑定結果，房屋若無瑕疵存在，合理市價為804萬2332元，瑕疵修復後汙號名價值減損5.01％，即40萬2921元，蘇男請求5萬元應予准許。蘇男請求鑑定費用12萬4037元，有公會證明單據，也應准許。

無法使用爭房屋損失部分，法官說，鑑定報告指房屋現況無法研判是否有繼續沈陷及傾斜可能，雖短期內並無結構安全問題，仍建議在建築內設傾斜儀，追蹤是否繼續有傾斜及沈陷發生，並未證明施工期間不能居住，蘇男請求無法使用房屋損失無理由，不應准許，判決蘇男可向杜女求償177萬2137元。