假買幣真搶劫 苗栗男指使少年噴辣椒水搶416萬 判7年2月

苗栗縣黃姓男子夥同詐騙集團，設局以假交易虛擬貨幣為由，指使多名少年在面交時噴灑辣椒水，強盜被害人高達416萬元的現金。一審依結夥三人以上攜帶兇器強盜罪，重判黃男有期徒刑7年2月。黃男不服提起上訴，台中高分院近日審結，將上訴駁回，全案仍可上訴。

判決指出，苗栗縣黃男（24歲）與通訊軟體Telegram群組內的同夥共同謀議，由假幣商假意與被害人相約交易價值416萬元的虛擬貨幣，今年1月29日晚間7時41分許，雙方改約在苗栗火車站機車停車場面交。

黃男在幕後指使三名少年搭計程車前往赴約，當被害人將416萬元現金交由少年清點時，其中一名少年依黃男指示，突然拿出辣椒水朝被害人眼睛狂噴。

被害人因強烈刺痛無法抵抗，三名少年趁機搶走全數現金分頭逃逸。其中一名少年因未搭上接應車輛，遭被害人忍痛追上壓制，當場奪回400萬元並報警，警方循線將幕後主謀黃男逮捕歸案。

黃男在法庭上對犯行坦承不諱。辯護律師主張，黃男應適用刑法第59條「情堪憫恕」減刑，但法官認為黃男正值青壯卻不思正途，先前已有相近犯案手法的判刑紀錄，此次強盜金額龐大，嚴重危害治安，完全不符減刑條件。

苗栗地院審理時，法官考量黃男雖坦承犯行但未賠償被害人，判7年2月，沒收作案用手機。

案經上訴，台中高分院近日審結，駁回黃男上訴，維持原判，全案仍可上訴。