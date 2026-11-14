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結婚近一甲子…夫離世才知外遇還藏2私生子 悲傷正宮怒告小三僅獲賠6萬

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南有名婦人與丈夫結婚近一甲子並育有4名子女，直今年初丈夫離世，子女在辦理繼承及遺產稅申報事宜時，竟被通知另有2名繼承人，經調取戶籍謄本後才得知丈夫與小三所生，查閱其生前手機對話紀錄，每天與小三噓寒問暖且在外碰面維繫感情，婦人怒告小三求償80萬，法官判賠6萬元。

元配及律師主張，與丈夫於1967年結婚並育有4名子女，家庭一直保持幸福、和樂及美滿。然而，丈夫今年1月間離世，子女在辦理繼承及遺產稅申報事宜時，竟被通知尚有2名繼承人，經調取戶籍謄本後才得知這2人是丈夫與小三所生。

元配處於錯愕、傷心之際，為確認丈夫及小三是否仍有長期往來維持婚外情，查閱丈夫手機通話及LINE對話紀錄後，發現雙方除每天互相問候外，小三也會以LINE撥打語音與丈夫通話，甚至相約在外碰面，維繫感情。

因此，婦人認小三明知丈夫已婚身分，在其婚姻關係存續期間，與丈夫發生性行為生下2名子女，侵害其配偶權且情節重大，又雙方持續聯繫保有感情，使事後得知此事的她深感痛苦，依法請求小三賠償精神損害80萬元。她也提出戶籍謄本及LINE對話紀錄截圖等佐證。

同時，她也提出戶籍謄本及LINE對話紀錄截圖等佐證。然而，被告經合法通知，未於言詞辯論期日到場，也未提出任何書狀作何聲明及陳述。

台南地院表示，被告在婦人與已過世丈夫婚姻關係存續中，與其丈夫於1979年、1981年生有2名子女，且與對方一直有聯絡，所為已侵害其婚姻，破壞婦人對於婚姻和諧圓滿期待，及對於配偶忠誠義務要求，而且情節重大。

台南地院審酌，被告對婦人婚姻、生活影響程度，並斟酌兩造年齡、所得財產資料，婦人於丈夫過世後才知悉，以及其加害程度及婦人精神上所受痛苦等情狀，認精神損害賠償應予核減為6萬元為適當。

一名婦人和丈夫結婚近一甲子，直到丈夫去世後才知道枕邊人不僅大玩婚外情，還有2名私生子。示意圖／ingimage
一名婦人和丈夫結婚近一甲子，直到丈夫去世後才知道枕邊人不僅大玩婚外情，還有2名私生子。示意圖／ingimage

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