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假借廁所真放賄款 宜蘭縣議員候選人疑每票千元買票遭押

聯合報／ 記者王燕華／宜蘭即時報導

宜蘭檢調查辦賄選，查獲參選縣議員的蘇澳鎮代黃士駿涉嫌以每票1000元行賄，為怕被查獲，還向選民假稱借廁所，暗中放賄款再暗示領取。檢察官漏夜偵訊後，依違反選罷法投票行賄罪嫌重大，向法院聲請羈押黃與潘姓樁腳獲准。

蘇澳議員席次原是3席，下屆減為2席，除了國民黨籍的黃士駿，還有民進黨籍現任鎮長李明哲及無黨籍現任議員陳玉萍3人競爭。

檢調接獲檢舉，由鎮代轉換跑道參選議員的黃士駿涉嫌現金買票，檢察官洪景明昨天指揮縣調站、刑事局及蘇澳、士林警分局等單位，持搜索票到5處搜索，傳喚黃、潘姓樁腳等4人到案說明。

據了解，檢調查出黃士駿涉嫌以千元現金行賄，且為擔心遭到查辦，他到選民家中拜票，要離開前假稱借廁所，將賄款放在廁所水箱上，要離去前再向選民暗示「廁所有東西」，藉此尋求支持。

宜蘭檢警調查獲蘇澳縣議員候選人黃士駿涉嫌千元現金買票，向法院聲押獲准。聯合報系資料照
宜蘭檢警調查獲蘇澳縣議員候選人黃士駿涉嫌千元現金買票，向法院聲押獲准。聯合報系資料照

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