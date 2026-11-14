綠島鄉代選舉傳虛偽遷籍疑雲…檢警搜索2處 鄭姓候選人夫妻交保

台東縣綠島鄉選舉爆出疑似幽靈人口案！地檢署接獲情資，發現鄭姓、何姓鄉民代表候選人及部分民眾，涉嫌透過虛偽遷移戶籍方式取得投票權，意圖影響選舉結果。檢方指揮警方昨前往相關處所搜索，並通知候選人、家屬及遷籍選民等15人到案說明。經訊問後，認定鄭姓候選人及其配偶涉嫌重大，分別諭知以5萬元、3萬元交保。

地檢署表示，選舉投票日在即，接獲情資指出，綠島鄉鄭姓、何姓鄉民代表候選人及特定遷徙戶籍民眾，疑似涉及虛偽遷籍妨害選舉，隨即由檢察官林鈺棋、康舒涵指揮台東縣警察局台東分局、高雄市政府警察局鳳山分局等單位展開偵辦。

檢調於昨天在海巡署艦隊分署第十五海巡隊協助下，持台東地方法院核發的搜索票，前往鄭姓候選人在綠島鄉的2處住居所執行搜索，並傳喚鄭姓、何姓候選人、鄭姓候選人的配偶，以及涉嫌遷移戶籍的選民、戶長和相關證人，共15人到案調查。

檢察官訊問後，認為鄭姓候選人及其配偶涉嫌意圖使特定候選人當選，透過虛偽遷徙戶籍取得投票權，涉犯刑法及公職人員選舉罷免法相關規定，涉嫌投票未遂罪嫌重大，但尚無羈押必要，分別諭知以新台幣5萬元及3萬元交保，其餘同案被告及證人則請回。

地檢署強調，意圖使特定候選人當選而虛偽遷徙戶籍，涉及妨害選舉公平，民眾切勿因人情請託或利益誘惑而觸法。若發現疑似賄選或不法選舉情事，可勇於檢舉，檢方將嚴格保密檢舉人身分，查證屬實者並可依法獲得檢舉獎金。