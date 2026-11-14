南投選舉爆3起賄選案！每票500元買票 連中寮、仁愛都抓到幽靈人口

南投縣基層選舉爆出買票、幽靈人口案！南投地檢署連續2天偵辦3起妨害選舉案件，其中某鄉民代表候選人樁腳涉嫌以每票500元現金買票，遭法院裁准羈押禁見；中寮、仁愛鄉也接連查獲村長選舉涉嫌動員外縣市選民虛遷戶籍，檢方呼籲民眾踴躍檢舉，共同維護選舉公平。

南投地檢署日前接獲情資，指某鄉民代表候選人涉嫌現金買票，檢察長周士榆指派檢察官林孟賢偵辦。檢方昨天指揮南投縣刑警大隊、台中市警局霧峰分局等單位，持搜索票搜索2處地點，約談10餘人，查扣現金3萬7000元，其中包括選民主動繳回的8000元賄款，以及打火機、洗衣刷等競選小物。

檢方查出，林姓樁腳涉嫌以每票500元現金為對價，要求選民投票支持該候選人。檢察官認為林男涉嫌違反公職人員選舉罷免法第99條第1項投票行賄罪，且有逃亡、勾串共犯及證人之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。另名樁腳則以5萬元交保，其餘選民經檢察官訊問後諭知緩起訴。

除了現金買票，中寮鄉也爆出村長候選人涉嫌動員幽靈人口。檢察官劉郁廷指揮警方及調查站等單位，搜索16處、約談10餘人，查出某村長候選人涉嫌與吳姓被告共同動員居住外縣市的選民，將戶籍虛偽遷入候選人住所，以取得投票權。檢方訊後諭知候選人交保8萬元、吳姓被告5萬元，其餘選民分別以2萬至5萬元交保。

仁愛鄉某村長選舉也傳出類似情況，檢察官簡汝珊指揮警方搜索9處、約談10人，查出李姓被告涉嫌為協助候選人當選，動員居住外縣市的親友將戶籍虛遷至選區。檢方認定李姓被告及相關選民涉嫌妨害投票未遂，考量犯罪情節及犯後態度，對李姓被告等5人各諭知1萬元緩起訴。

周士榆表示，不論是現金買票，或透過虛偽遷徙戶籍增加票源，都破壞選舉公正。檢方將結合檢警調廉等單位查察不法，呼籲民眾若發現賄選情資，可撥打反賄選專線0800-024-099，按4檢舉。