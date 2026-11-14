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男持模擬槍認罪檢方起訴槍砲罪 因漏做「具結文」法官判無罪

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

黃姓男子去年9月被警方查獲一把模擬槍，黃男偵審時均坦承持有，檢方依違反槍砲彈藥刀械管制條例起訴。但基隆地院法官審理發現，警方送鑑驗前未依法簽署「具結文」，認為鑑定報告失去證據能力，鑑定資料無法列為證據後，只剩黃男自白，因無證據可補強自白，判決黃男無罪。

基隆地院判決書指出，黃男去年9月23日前在網路向賣家購買一把模擬槍，該槍型號113年1月5日已公告查禁模擬槍，警方去年9月23日持法院核發搜索票，對黃男住所搜索時當場查扣模擬槍，檢方依涉犯槍砲彈藥刀械管制條例未經許可持有公告查禁模擬槍罪嫌起訴。

檢方認定該模擬槍具類似真槍的外型、構造、材質及火藥式擊發機構裝置，且足以改造成具有殺傷力的模擬槍經公告查禁，但案件送到法官審理時卻因證據力讓案情逆轉。

法官說，鑑定人依法應具結而未具結者，其鑑定意見不得作為證據。法官檢視說，此案鑑定資料未附有實施鑑定之人於鑑定前依法具結之結文，且依基隆市警察局8月31日函文所示，亦無從認定實施鑑定之人曾於鑑定前依刑事訴訟法第202條規定具結。

法官指出，因鑑定資料欠缺法定具結要件，依法其鑑定意見不得作為證據，經排除鑑定資料後，除被告自白外，並無證據可補強查扣的槍枝屬公告查禁的模擬槍，因此判決黃男無罪。全案可上訴。

男持模擬槍認罪檢方起訴槍砲罪，因漏做「具結文」法官判無罪。記者游明煌／攝影
男持模擬槍認罪檢方起訴槍砲罪，因漏做「具結文」法官判無罪。記者游明煌／攝影

槍砲彈藥 基隆 法官

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