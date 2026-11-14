秀身分證自稱單親爸…瞞已婚騙砲250次 她見家庭照才知當了6年小三

葉姓女子透過交友軟體認識邱姓男子，邱男謊稱自己是單親爸爸、任職於某知名公司，還出示身分證證明單身，葉女和邱男交往6年，某次瀏覽邱男臉書時，驚見邱男的家庭合照，才發現自己成了介入邱男家庭的第三者，葉女氣炸提告，高雄地院法官邱男隱瞞已婚身分，侵害葉女性自主權，判賠50萬元。

判決指出，2019年6月，葉姓女子透過交友軟體結識邱姓男子，居住在北部的邱男自稱已離婚十幾年，是單親爸爸，任職於某知名公司、因仁武廠設廠可南下出差。為了取信葉女，邱男不僅傳送身分證正反面、介紹視力不佳的祖父給葉女認識，兩人交往6年間出遊互動如同夫妻。

葉女墜入愛河後，相信雙方是以結婚為前提交往，雙方交往密切並發生250次性行為。去年6月間，葉女在臉書意外看見邱男臉書資料，發現邱與配偶、子女的出遊合照，經追問後邱男才坦承自己沒有離婚。

葉女和邱男交往6年，才驚覺自己已成了第三者，身心受創嚴重，不僅正常生活與工作受影響，更必須頻繁前往身心診所就診與接受心理諮商，氣炸向邱男提告求償200萬元。

高雄地方法院審理時，邱男辯稱他遇到葉女時，就認為葉女是他心目中理想伴侶，不自覺深入情網，且葉女住院時，他為了照顧對方，還遠從北部南下照顧，用情很深，是不想失去她，才會隱暪已婚身分。