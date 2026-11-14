聽新聞
0:00 / 0:00
秀身分證自稱單親爸…瞞已婚騙砲250次 她見家庭照才知當了6年小三
葉姓女子透過交友軟體認識邱姓男子，邱男謊稱自己是單親爸爸、任職於某知名公司，還出示身分證證明單身，葉女和邱男交往6年，某次瀏覽邱男臉書時，驚見邱男的家庭合照，才發現自己成了介入邱男家庭的第三者，葉女氣炸提告，高雄地院法官邱男隱瞞已婚身分，侵害葉女性自主權，判賠50萬元。
判決指出，2019年6月，葉姓女子透過交友軟體結識邱姓男子，居住在北部的邱男自稱已離婚十幾年，是單親爸爸，任職於某知名公司、因仁武廠設廠可南下出差。為了取信葉女，邱男不僅傳送身分證正反面、介紹視力不佳的祖父給葉女認識，兩人交往6年間出遊互動如同夫妻。
葉女墜入愛河後，相信雙方是以結婚為前提交往，雙方交往密切並發生250次性行為。去年6月間，葉女在臉書意外看見邱男臉書資料，發現邱與配偶、子女的出遊合照，經追問後邱男才坦承自己沒有離婚。
葉女和邱男交往6年，才驚覺自己已成了第三者，身心受創嚴重，不僅正常生活與工作受影響，更必須頻繁前往身心診所就診與接受心理諮商，氣炸向邱男提告求償200萬元。
高雄地方法院審理時，邱男辯稱他遇到葉女時，就認為葉女是他心目中理想伴侶，不自覺深入情網，且葉女住院時，他為了照顧對方，還遠從北部南下照顧，用情很深，是不想失去她，才會隱暪已婚身分。
但法官認為，邱男隱瞞已婚身分，以單身、結婚為前提欺騙葉女跟他交往並發生性行為，嚴重侵害葉女性自主權，因此判他應賠償50萬元，可上訴。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。