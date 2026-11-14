幫候選人拉陸資介選 孫文南院院長觸反滲透法聲押獲交保

高雄地檢署偵辦境外勢力介選，查出孫文學校南部分院（孫文南院）院長江明生、婦女部主任潘金英，涉嫌資助鼓山區無黨籍閔姓里長候選人前往中國大陸接受落地招待，回台再舉辦造勢活動，雄檢12日發動搜索，約談江男、潘女及閔姓里長候選人到案，昨依反滲透法向法院聲押，法院審理後以40至60萬元裁定交保，並限制出境出海。

汪明生為國立中山大學公共事務管理研究所退休教授，2016年11月孫文南院成立時，便由還擔任教授的江明生擔任院長，培訓高雄、屏東、澎湖、金門、馬祖等縣市的公共事務人才。

檢調查出，今年地方大選，北京市某區台灣事務辦公室有意資助候選人，便由頻繁進出兩岸的江明生及潘金英接洽候選人；潘女身兼高雄市新群英遊養多元交流協會執行長，得知協會董事閔女有意參選里長，因需要競選經費，便開口宣稱中國北京當地能夠提供候選人資助。

今年5月間，江明生和潘金英邀請閔女前往北京、天津出遊，與台辦成員碰面商談選舉事宜，江男、潘女再利用新群英遊養多元交流協會，招攬幹部及成員前往大陸旅遊，並在當地接受對方落地招待，回台後再舉辦造勢活動，支持特定候選人。

雄檢接獲情資，本月12日由主任檢察官謝長夏、檢察官林恒翠、王建中、邱柏峻、廖期弘、 薛名甫協同辦案，另指揮調查局南部地區機動工作站、移民署屏東專勤隊執行搜索，共計搜索11處並傳訊相關被告及證人到案釐清。

雄檢複訊後，認定江明生、潘金英、閔姓里長候選人違反反滲透法，昨天下午向法院聲押，高雄地院審理後，裁定江明生60萬元交保，潘金英、閔姓里長候選人則各40萬元交保候傳，並限制出境出海。