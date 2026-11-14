雲林一選區議員激戰爆賄選！送190元花生糖涉買票 女候選人15萬元交保

雲林縣議員選舉第一選區（斗六、莿桐、林內）18人搶10席次，競爭激烈，雲林地檢署接獲情資，指尋求連任的陳姓候選人今年4月在斗六某聯誼會餐會上，贈送每人一盒市價190元花生糖，檢警昨發動搜索並帶回涉案21人，訊後陳女依15萬交保，其餘請回。

雲林地檢署指出，檢方接獲情資，指陳姓候選人涉嫌賄選，檢察長林秀敏隨即指派檢察官周甫學指揮法務部調查局雲林縣調查站、中部地區機動工作站、雲林縣警察局斗六分局及刑事警察大隊組成專案小組偵辦。

檢警調查發現，今年4月間，斗六某聯誼會舉辦旅遊活動，返程後舉辦餐會，陳女為爭取選民支持，主動前往餐會，並贈送現場每人1盒花生糖禮盒，每盒市價約190元，初步清查至少16名選民收受。

專案小組昨天傳喚陳女及4名樁腳到案，另通知16名選民說明。經檢察官複訊後，認為陳女涉嫌違反公職人員選舉罷免法第99條第1項，對有投票權人交付賄賂罪嫌重大，但無羈押必要，訊後以15萬元交保，其餘樁腳及選民均無保請回。

對於遭檢方偵辦，陳姓候選人稍早也在臉書發文表示，「一切都好，從沒想過賄選會和自己扯上關係...，她尊重司法，相信司法可以釐清真相，還她清白及公道」。

雲林地檢署強調，候選人或競選團隊若提供具有經濟價值的財物，可能影響投票權人意志，破壞選舉公平，是否涉及賄選仍須依法調查認定。檢方將秉持不問對象、不分黨派原則，持續查緝賄選及其他妨害選舉行為。

檢方也呼籲民眾共同守護乾淨選風，若發現疑似賄選情事，可撥打法務部24小時反賄選專線0800-024-099，撥通後按4，或透過雲林地檢署LINE檢舉聊天室提出檢舉，檢舉人個資將依法保密。