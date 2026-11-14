快訊

黃仁勳婚外情如何曝光？CNN：美情報機構罕見「揭露」身分

「蔡總統，妳還願意坐下聽我講完嗎？」 鍾明軒吐心聲：怕台灣民主只剩漂亮招牌

今天鋒面通過雨炸全台 下周恐迎來新一波明顯降溫 專家曝最冷時段

聽新聞
0:00 / 0:00

雲林一選區議員激戰爆賄選！送190元花生糖涉買票 女候選人15萬元交保

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導

雲林縣議員選舉第一選區（斗六、莿桐、林內）18人搶10席次，競爭激烈，雲林地檢署接獲情資，指尋求連任的陳姓候選人今年4月在斗六某聯誼會餐會上，贈送每人一盒市價190元花生糖，檢警昨發動搜索並帶回涉案21人，訊後陳女依15萬交保，其餘請回。

雲林地檢署指出，檢方接獲情資，指陳姓候選人涉嫌賄選，檢察長林秀敏隨即指派檢察官周甫學指揮法務部調查局雲林縣調查站、中部地區機動工作站、雲林縣警察局斗六分局及刑事警察大隊組成專案小組偵辦。

檢警調查發現，今年4月間，斗六某聯誼會舉辦旅遊活動，返程後舉辦餐會，陳女為爭取選民支持，主動前往餐會，並贈送現場每人1盒花生糖禮盒，每盒市價約190元，初步清查至少16名選民收受。

專案小組昨天傳喚陳女及4名樁腳到案，另通知16名選民說明。經檢察官複訊後，認為陳女涉嫌違反公職人員選舉罷免法第99條第1項，對有投票權人交付賄賂罪嫌重大，但無羈押必要，訊後以15萬元交保，其餘樁腳及選民均無保請回。

對於遭檢方偵辦，陳姓候選人稍早也在臉書發文表示，「一切都好，從沒想過賄選會和自己扯上關係...，她尊重司法，相信司法可以釐清真相，還她清白及公道」。

雲林地檢署強調，候選人或競選團隊若提供具有經濟價值的財物，可能影響投票權人意志，破壞選舉公平，是否涉及賄選仍須依法調查認定。檢方將秉持不問對象、不分黨派原則，持續查緝賄選及其他妨害選舉行為。

檢方也呼籲民眾共同守護乾淨選風，若發現疑似賄選情事，可撥打法務部24小時反賄選專線0800-024-099，撥通後按4，或透過雲林地檢署LINE檢舉聊天室提出檢舉，檢舉人個資將依法保密。

雲林地檢署接獲情資，指尋求連任的陳姓候選人今年4月在斗六某聯誼會餐會上，贈送每人一盒市價190元花生糖，圖為選民住處扣得未食用完畢的花生糖禮盒。記者陳雅玲／翻攝
雲林地檢署接獲情資，指尋求連任的陳姓候選人今年4月在斗六某聯誼會餐會上，贈送每人一盒市價190元花生糖，圖為選民住處扣得未食用完畢的花生糖禮盒。記者陳雅玲／翻攝

議員 花生 交保 雲林縣選舉 2026九合一選舉

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

金門選舉爆「投票換職位」 鎮代候選人涉關說縣府職缺 50萬元交保

嘉義梅山鄉村長選舉爆買票案 候選人妻子涉交付7.6萬元賄款遭聲押

嘉義市西區議員選舉再傳現金買票 李姓父子3人涉每票千元賄選遭聲押

彰化再爆賄選！兩參選人被聲押 1共犯10萬元交保其餘請回

相關新聞

嘉義市西區議員選舉再傳現金買票 李姓父子3人涉每票千元賄選遭聲押

嘉義市議員選舉競爭激烈，10月傳出一件現金買票案，72陳賴姓婦人遭法院裁定收押禁見。嘉義地檢署近日再查李姓父子3人涉賄，以每票1000元買票，昨天搜索並傳喚相關人員到案。檢方認定李姓父子3人罪嫌重大，且有羈押必要，向法院聲請羈押禁見。

換尿布力道過猛害兒大腿骨折 法院判父親3月徒刑、緩刑2年

周姓男子凌晨幫孩子更換尿布時，為避免嬰兒沾到糞便，左手夾住嬰兒雙腿，右手拿尿布更換時，因未控制力道，用力將嬰兒翻回，造成嬰兒左大腿股骨螺旋狀骨折。夫妻帶孩子就醫，院方察覺傷勢有異通報，屏東地院審理後，依過失傷害罪判父親周男處有期徒刑3月，緩刑2年，可上訴。

朋友車禍身亡！殯葬員工拉出遺體拍照傳IG 家屬怒告這原因無罪

新竹吳姓殯葬業員工得知友人車禍身亡，在新竹市立殯儀館將遺體拉出冰庫，請同事拍照，再透過Instagram把照片傳給2人。死者母親提告，新竹地院認為，個資法保護對象限於仍在世的人，判吳男無罪。全案可上訴。

雲林一選區議員激戰爆賄選！送190元花生糖涉買票 女候選人15萬元交保

雲林縣議員選舉第一選區（斗六、莿桐、林內）18人搶10席次，競爭激烈，雲林地檢署接獲情資，指尋求連任的陳姓候選人今年4月在斗六某聯誼會餐會上，贈送每人一盒市價190元花生糖，檢警昨發動搜索並帶回涉案21人，訊後陳女依15萬交保，其餘請回。

想領200萬賄選檢舉獎金？宜蘭男自買啤酒栽贓候選人遭羈押

宜蘭一名林姓男子撥打賄選檢舉專線，指稱在家門口發現一箱啤酒，寫有黃姓縣議員候選人的名字，涉及賄選。檢警詳實查核，發現啤酒根本是林男自行購買，懷疑有意訛詐高額檢舉獎金才自導自演，全案依詐欺取財、誣告等罪，向法院聲押獲准，是國內首例假檢舉詐財案。

嘉義梅山鄉村長選舉爆買票案 候選人妻子涉交付7.6萬元賄款遭聲押

嘉義縣梅山鄉村長選舉爆發買票案，嘉義地檢署接獲賄選情資偵辦，查出吳姓村長候選人的林姓妻子涉賄，交付7萬6000元給2名樁腳，以每票1000元向選民買票。檢方傳喚4名被告及20名選民到案，吳姓男子及2名樁腳分別以2萬、3萬元交保，林妻仍待開羈押庭。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。