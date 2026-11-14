想領200萬賄選檢舉獎金？宜蘭男自買啤酒栽贓候選人遭羈押

宜蘭一名林姓男子撥打賄選檢舉專線，指稱在家門口發現一箱啤酒，寫有黃姓縣議員候選人的名字，涉及賄選。檢警詳實查核，發現啤酒根本是林男自行購買，懷疑有意訛詐高額檢舉獎金才自導自演，全案依詐欺取財、誣告等罪，向法院聲押獲准，是國內首例假檢舉詐財案。

據了解，22歲林姓男子住在壯圍鄉，日前撥打24小時賄選檢舉專線0800024099，向宜蘭地檢署謊稱凌晨返家時，在住家門口發現一箱寫有黃姓縣議員候選人姓名的啤酒，懷疑涉及賄選，並將啤酒交由檢警查扣。

檢警接獲情資後相當重視，擴大調閱周邊路口監視器畫面追查啤酒來源，未發現有人將啤酒放在林男家門口，反而看到林男自行前往連鎖超商購買啤酒，再以奇異筆寫上候選人姓名，戳破他的謊言。

宜蘭地檢署檢察官張立言指揮礁溪警分局持搜索票拘提林男到案，訊後認為林男涉嫌詐欺取財、誣告、使用偽造關係他人刑事被告案件之證據、偽造署押及偽證等罪嫌重大，且有滅證之虞及羈押必要，向法院聲押獲准。

據了解，林男被問及為何捏造賄選情資時，均避重就輕，以「忘了、不知道」回應。專案小組尚未查出他與黃姓縣議員候選人有舊怨，懷疑貪圖檢舉獎金，才異想天開捏造情資誣陷候選人。

法務部積極查察賄選，並提供高額檢舉獎金，分三階段發放。縣議員選舉的檢舉獎金為200萬元，提供情資經起訴後，可先領取四分之一、50萬元；若一審判決有罪再領四分之一，判決確定後可領剩餘二分之一。即使被告最後獲判無罪，已領取的獎金也不會追回。

宜蘭地檢署表示，賄選檢舉專線24小時開放後，幾乎每天都有民眾來電，目前已接獲10多件檢舉，對於具體情資都會高度重視並積極查辦。

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