嘉義梅山鄉村長選舉爆買票案 候選人妻子涉交付7.6萬元賄款遭聲押

嘉義縣梅山鄉村長選舉爆發買票案，嘉義地檢署接獲賄選情資偵辦，查出吳姓村長候選人的林姓妻子涉賄，交付7萬6000元給2名樁腳，以每票1000元向選民買票。檢方傳喚4名被告及20名選民到案，吳姓男子及2名樁腳分別以2萬、3萬元交保，林妻仍待開羈押庭。

嘉義地檢署檢察官吳心嵐指揮調查局嘉義縣調查站及嘉義縣警察局竹崎分局組成專案小組，經蒐證後傳喚相關人員到案。檢方認定，吳姓村長候選人的妻子林姓女子為使丈夫順利當選，涉嫌於今年10月交付現金5萬元及2萬6000元給簡姓、林姓樁腳，以每票1000元向選民行賄。

檢方指出，全案已有相關事證及扣案賄款現金佐證，吳姓候選人複訊後，以2萬元交保；林女及2名樁腳涉嫌違反公職人員選舉罷免法投票行賄罪嫌重大，向嘉義地方法院聲請羈押，法院審理後，裁定2名樁腳各以3萬元交保，林姓女子則尚待召開羈押庭。

嘉義地檢署呼籲，候選人公平、自由進行競選活動為民主法治國家基礎，任何人都不應以金錢或其他非法手段破壞、扼殺人民選賢與能權利，民眾切勿以身試法，若發現任何賄選或不法情事，請勇於向司法或檢警調機關檢舉，共同維護乾淨、公正之選舉環境。