嘉義市西區議員選舉再傳現金買票 李姓父子3人涉每票千元賄選遭聲押

嘉義市議員選舉競爭激烈，10月傳出一件現金買票案，72陳賴姓婦人遭法院裁定收押禁見。嘉義地檢署近日再查李姓父子3人涉賄，以每票1000元買票，昨天搜索並傳喚相關人員到案。檢方認定李姓父子3人罪嫌重大，且有羈押必要，向法院聲請羈押禁見。

嘉義地檢署表示，專案小組接獲情資，指嘉義市西區特定市議員候選人的支持者涉嫌現金買票，經蒐證調查，發現李姓男子及2名兒子今年8月起涉嫌透過樁腳及親友網絡，向有投票權的選民交付每票1000元賄款，並要求支持特定候選人。

檢警調昨天發動搜索，查扣手機、現金等證物，並傳喚李姓父子等5名被告，以及通知18名選民到案說明。檢察官複訊後，認為李姓男子及2名兒子涉嫌違反公職人員選舉罷免法交付賄賂罪，向嘉義地方法院聲請羈押禁見。

此外，其餘涉案的蔡姓男子、蔡姓女子則分別以5萬元及3萬元交保。檢方強調，現金買票嚴重破壞選舉公平及公正，檢警調將持續深入追查，同時呼籲民眾切勿心存僥倖、以身試法，並鼓勵踴躍檢舉賄選，共同維護乾淨選風。