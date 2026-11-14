換尿布力道過猛害兒大腿骨折 法院判父親3月徒刑、緩刑2年

周姓男子凌晨幫孩子更換尿布時，為避免嬰兒沾到糞便，左手夾住嬰兒雙腿，右手拿尿布更換時，因未控制力道，用力將嬰兒翻回，造成嬰兒左大腿股骨螺旋狀骨折。夫妻帶孩子就醫，院方察覺傷勢有異通報，屏東地院審理後，依過失傷害罪判父親周男處有期徒刑3月，緩刑2年，可上訴。

判決指出，周男在2025年7月28日凌晨3時半，在住處照顧嬰兒，準備替孩子更換尿布。他以左手手指夾住嬰兒雙腿，右手拿著尿布，因擔心孩子沾到大便，翻動嬰兒身體時未注意力道，導致嬰兒左側股骨螺旋狀骨折。

事後周男與妻子帶孩子就醫，醫院發現嬰兒傷勢異常，通報相關單位，屏東縣政府介入調查，警方報請檢方偵辦。檢方根據周男供述、妻子證詞、醫院診斷證明及模擬影像截圖等證據，認定周男照顧嬰兒時疏忽，造成孩子受傷，依過失傷害罪起訴。

屏東地院審酌，周男照顧嬰兒疏忽造成骨折，傷害非輕，考量沒有前科，審理時坦承犯行，案發後已接受親職教育課程，共25次、31.5小時，顯示已有反省。

法官認為，周男因一時疏忽觸法，經偵查、審判及刑罰宣告，應能有所警惕，無再犯之虞，判處有期徒刑3月，可易科罰金一天一千元、緩刑2年。全案可上訴。