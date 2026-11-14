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朋友車禍身亡！殯葬員工拉出遺體拍照傳IG 家屬怒告這原因無罪

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹吳姓殯葬業員工得知友人車禍身亡，在新竹市立殯儀館遺體拉出冰庫，請同事拍照，再透過Instagram把照片傳給2人。死者母親提告，新竹地院認為，個資法保護對象限於仍在世的人，判吳男無罪。全案可上訴。

判決指出，吳男的友人去年9月21日凌晨車禍後，在新竹國泰綜合醫院死亡，遺體隨後移往新竹市立殯儀館冰存。檢方指控，吳男同日上午9時30分許，未經死者母親同意，將遺體拉出冰庫，請同事用手機拍照，再把照片傳給2人，涉非法蒐集及處理個人資料。

吳男坦承犯行。法官指出，依個資法施行細則，受個資法保護的個人限於仍在世的自然人。依相驗屍體證明書及卷內照片，友人被拍攝時已死亡，照片也未被指含有死者母親或其他在世者可辨識的資料。

法官認為，親屬不會因家人死亡，就承接死者在個資法上的當事人地位，因此即使吳男未經家屬同意拍攝及傳送照片，仍不構成檢方指控的個資法罪名。至於此舉是否涉及殯葬管理、契約義務或侵害遺族本身的人格權，法院指出，這些問題超出本案審理範圍。

一名殯葬業員工請同事拍下友人遺體並傳送照片，死者母親提告，新竹地院就個資法部分判決無罪（示意圖）。記者黃羿馨／攝影
一名殯葬業員工請同事拍下友人遺體並傳送照片，死者母親提告，新竹地院就個資法部分判決無罪（示意圖）。記者黃羿馨／攝影

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