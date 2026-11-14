拐杖傘送部落長者惹議 台東成功鎮長遭約談 15萬元交保

台東縣成功鎮長謝淑貞涉嫌利用公所補助經費購買拐杖傘，贈送部落長者，遭檢調單位調查。檢調昨上午前往成功鎮公所搜索，並通知謝淑貞及公所3名課長、課員等共13人到案說明。經檢察官訊問後，謝淑貞於當晚7時以15萬元交保，全案持續偵辦中。

據了解，檢調懷疑謝淑貞於2024年至2026年間，向原住民族委員會申請文化健康站相關補助經費，疑似將部分經費用於購買拐杖傘，再轉送給部落長者，且贈送時以個人名義進行，涉嫌涉及選舉贈禮及賄選情事，因此展開調查。

檢調昨上午前往成功鎮公所調查，並通知鎮長及相關公所人員共13人到案，消息傳出後，在地方引發關注。謝淑貞經檢方訊問後，於晚間7時以15萬元交保。

對此，謝淑貞陣營相關人士表示，近3年每年編列的15萬元經費都有明確來源及使用用途，購買拐杖傘也並非以鎮長個人名義贈送。原本規劃於今年5月送出的物品，因行政作業因素延至7月才完成，後續因此遭民眾檢舉。

由於相關經費是否符合補助用途、物品贈送方式及是否涉及選舉不法，目前仍有待檢方進一步調查釐清。