軍購無人機用陸晶片踩國安紅線 數據恐外洩

外號「遙控直升機王」亞拓公司負責人杜大森與妻子黃文麗，涉將陸製晶片混充，投標軍方無人機採購案，釀陸軍官校、後勤指揮部、海軍左支部及青年日報受害，檢方痛批兩人以國安代價換取私利，昨依國安法起訴求處五年以上徒刑。

杜大森與黃文麗偵查中全部認罪，杜男坦言「台灣無人機目前無能力做到完全自製」；黃文麗也說，無人機磁鐵稀少及被動元件無傳輸定位功能，埋怨「非紅政策過於嚴苛」，在押兩人昨天移審法院，法官裁定延押。據調查，杜大森是亞拓、正制精密及速源公司負責人，黃文麗擔任亞拓副總，亞拓過去投標陸軍第十軍團無人機採購案，曾因違反政府採購法獲檢方緩起訴，是公告列為拒絕往來廠商，二○二五年七月至二○二八年七月停權。

杜大森、黃文麗改以正制及速源名義投標，再由亞拓產製，去年以卅九萬四千元取得陸軍軍官學校訓練用無人機採購案，卻將有大陸廠牌「北京君正」T31系列影像處理器晶片，以及標註「CHN」晶片的十架無人機出貨給軍方，產地不實標註為「台灣」。

另外，陸軍後勤指揮部以八百八十萬元，採購卅二架訓練用投彈式無人機，軍方今年五月驗收將四架拆解，驚見接收器主機板裝有「PUYA」晶片（普冉）、鏡頭模組內裝標示「CHINA」，當場判定不合格，函送台中地檢署，由檢察官楊凱婷偵辦。檢方發現，海軍左營後勤支援指揮部以六百萬元採購遙控無人直升機、多旋翼無人機及遙控器，其中Ａ18遙控器電路板來自泉州雲卓公司，且大陸晶片字跡遭刮除；另國防部青年日報以八十七萬元採購十五架空拍機，同樣是用雲卓的遙控器、電路板。

檢方偵訊時，杜大森坦承混用陸製零件，直言「台灣缺乏無人機特殊晶片，大陸晶片量大充裕才能開模」，並稱提供軍方無人機僅為考照訓練機，無訊號傳輸與國家機密資料。檢方認為，杜大森、黃文麗身為國防標案得標商，極其清楚規範與資安限制，仍故意用陸製零件，破壞國防、資訊防禦體系，恐致國軍機密、戰場偵搜數據外洩，均求處五年以上徒刑。