陸企在台設據點 耀迅負責人遭起訴

大陸江蘇宏微科技公司全球業務副總馮耀賢，未經投審司核准，在台成成立耀迅公司長達十六年，暗中從事半導體晶片相關業務，除協助陸企挖角工程師組建團隊，還讓台達電成為宏微重要客戶，台北地檢署昨依違反兩岸人民關係條例起訴馮耀賢、妻子鄭惠月及耀迅公司。

起訴指出，宏微科技是大陸上市的半導體公司，負責人是趙善麒，趙善麒為拓展海外市場，委託馮耀賢在台設立據點，馮男詢問經濟部投審司，明知無法合資在台設立分公司，仍與鄭惠月設立耀迅公司。

二○一○年四月，鄭惠月匯款二四一萬元到馮耀賢帳戶，再由馮耀賢帳戶匯款五○○萬元作為耀迅公司設立資金，夫妻分別擔任負責人、財務會計。

檢方調查，宏微科技曾三度分別以收回國外存款、收回對外貸款、預收貨款等名義，共匯款一六○萬餘元給馮耀賢，作為支付在台的營運款項，馮男收到款項即將耀迅資本額增為一○○○萬元。

另外，宏微科技從二○○九至二○二四年間，共匯款九三一萬餘元給馮耀賢，作為耀迅員工薪水、行銷資金使用。

檢方指出，馮耀賢、鄭惠月以耀迅公司名義，替宏微科技在台從事無線通信機械器材元件、開發、銷售等業務，並執行人力招募、面試及洽談薪資，又因應在台營運的研發需求，在台北市成立國際辦事處，負責全球行銷業務、客戶售後聯繫，並在網路徵才組建工程師團隊。

二○一一年四月十三、十四日，馮以耀迅公司名義申請趙善麒來台拜訪，趙善麒親赴台達電、強茂公司參訪，台達電因而成為宏微科技重要客戶。