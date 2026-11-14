花蓮姊妹檔參選涉買票 雙雙羈押

花蓮鳳林鎮黃姓姊妹分別參選鎮民代表、里長，涉嫌以每票一千至兩千元不等現金行賄，姊妹倆訊後遭聲押獲准；秀林鄉周姓村長候選人涉嫌以贈送香菇、交付現金行賄，昨依違反選罷法起訴。新城鄉選情激烈，昨也有議員候選人因五百元中秋禮券被告發。

檢察官林英正偵辦鳳林鎮黃姓鎮民代表候選人、黃姓里長候選人涉嫌以每票一千元至兩千元現金行賄案，前天指揮鳳林警分局、縣警局刑警大隊科技偵查隊，持搜索票前往被告住處等七處執行搜索，並通知被告、證人共七人到案說明。

據了解，黃姓姊妹都是現任民代，姊姊已連任三屆鎮民代表，妹妹則擔任兩屆里長，這次均尋求連任，捲入賄選案。

此外，秀林鄉周姓男子從二○○六年起當選村長，其間除二○一○年一度失利未能連任，其餘都勝選，已四任村長，這次力拚第五任，他涉及四月至九月間，贈送市價一百元到三百元不等的香菇，或交付一千元現金，向多名選民行賄，遭檢調查辦，目前在押，檢方昨偵結，依違反選罷法起訴。

另外，新城鄉議員候選人張美華與鄉長候選人郭彩寶委託律師，告發對手鄭寶秀、陳柏錩母子涉及中秋晚會送禮券抽獎行賄。

鄭寶秀說，中秋節都會送摸彩品，以往都送千元禮券，今年還改成五百元，經費來源是代表爭取的社團補助款，每個代表都有，根本就不是賄選，痛斥對方惡意抹黑。