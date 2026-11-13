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警政署：選舉投票將屆 設3目標守護台灣民主價值
警政署表示，選舉投票日將屆，今天召開全國各警察機關視訊會議，宣示全力打擊不法、守護選舉治安，將以「選舉平安、投票平順、選後平穩」為目標，守護台灣民主價值。
警政署以新聞資料指出，115年地方公職人員選舉及全國性公民投票已進入最後關鍵倒數，今天邀集各警察局局長、分局長等重要警察幹部共768人出席全國各警察機關視訊會議。
警政署表示，署長張榮興在會議宣示確保選舉治安為當前首要工作，針對賄選、地下賭盤、暴力介入、深偽假訊息、境外勢力介選與跨國鎮壓等影響選舉公平性的不法行為，警方絕對全力偵辦到底。
張榮興說，一定會確保此次選舉要達成「選舉平安、投票平順、選後平穩」目標，守護台灣民主價值。
警政署表示，已要求各警察機關主官對轄區有大型活動務必親自規劃、坐鎮指揮，嚴防任何突發危害，並對候選人住居所、競選總部等選舉處所，強化安全防護。投票日當天，將投入約4.6萬餘名警力，強化1.8萬餘處投開票所安全維護，以維護投開票順利平和。
警政署指出，已實施2波「選前淨化社會治安專案」，強力掃蕩黑幫、槍械、賭博與不法金流，署長張榮興在今天會議中要求各警察機關受理深偽假訊息案，務必秉持「受理快、處置快、鑑定快」原則，儘速下架不實訊息並追查來源，避免不實內容持續擴散，影響選舉公平性。
警政署表示，將持續高強度執法，澈底阻絕黑幫、境外勢力介選，並嚴防跨國鎮壓，對於候選人或特定人士的跨國騷擾與恐嚇行為，警方一定究辦到底。
警政署指出，隨選戰白熱化，全體警察必將秉持「依法行政、行政中立」原則且會嚴正執法，呼籲社會大眾參與各競選活動應保持和平與理性，並記得用手中神聖的一票決定國家未來，展現台灣社會堅實的民主韌性。
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