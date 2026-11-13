彰化再爆賄選！兩參選人被聲押 1共犯10萬元交保其餘請回

彰化縣線西鄉黃姓鄉長參選人、黃姓鄉代參選人，分別以每人一條生吐司、提供宮廟活動上千元禮品，被檢舉向選民買票，彰化地檢署傳喚相關選民和證人合計30多人到庭說明，向法院聲押兩名參選人，1名顏姓共犯10萬元交保，其餘選民和證人請回。稍晚黃姓鄉長參選人被裁定收押禁見。

彰檢今指出，線西鄉代表會去年9月舉辦114年國內經建考察，黃姓鄉長參選人在行程中以每條價值150元至180元的生吐司，向參與行程的鄉代買票，經檢察官指揮彰化縣警察局彰化分局、彰化縣調查站、彰化縣刑大偵四隊今年11月12日拘提黃姓參選人，並通知相關選民、證人20多人到庭說明。

彰檢認黃姓參選人涉犯公職人員選舉罷免法第99條第1項之投票行賄罪嫌重大並有勾串共犯及證人之虞，認有羈押之必要，向臺灣彰化地方法院聲請羈押，其餘選民及證人均請回，後續仍繼續通知相關選民到庭說明。

線西鄉黃姓鄉民代表參選人今年3、4月間假藉宮廟活動，以總價值上千元的寢具、坐墊、衣服等日常用品向選民買票，檢方傳喚黃姓鄉代參選人及相關選民、證人近10人到庭說明，認黃姓參選人涉犯公職人員選舉罷免法第99條第1項之投票行賄罪嫌重大並有勾串共犯及證人之虞，認有羈押之必要而當庭逮捕，並向彰化地方法院聲請羈押，諭知顏姓共犯8萬元交保，其餘選民及證人均請回，後續仍繼續通知相關選民到庭說明。

彰檢呼籲彰化縣民共同守護彰化最乾淨、最民主的選風，對於鄉親所提出的餐敘、旅遊、禮品、現金等各種型態賄選行為，均秉持「查察無死角、究責無期限、執法無上限」的態度，積極深入蒐證，期與縣民共同守護民主選舉的核心價值。