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回響／基隆知名麵包店職場霸凌判賠15萬 市府稽查多項缺失開罰限改善

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

基隆市仁二路一家在地知名西點麵包店發生職場霸凌事件，聯合報今天報導法官判決店家與劉姓主管要連帶賠償15萬元，基隆市政府相當重視，今天派員實施勞動條件檢查並進行職業安全衛生輔導，經查發現多項缺失，將依違反勞基法及法定程序裁處，並要求改善。

判決指出，一名西點師傅自民國112年5月至115年6月任職期間，長期遭劉姓主管辱罵、威脅及貶抑人格，導致焦慮、害怕、失眠等身心症狀，甚至就醫治療。法院審酌錄音譯文及相關證據，認定主管多次以「豬腦袋」、「龜兒子」、「沒有羞恥心」等言詞侮辱勞工，已逾越合理管理範圍，構成職場霸凌，判決該主管與食品行應連帶賠償15萬元。

市府說，該名勞工曾向基隆市政府申請勞資爭議調解，但麵包店雇主未有善意回應，致爭議未能透過調解獲得有效解決，勞工向法院提起職場霸凌民事損害賠償訴訟。

基隆市政府今天派員前往該西點麵包店實施勞動條件檢查，並同步進行職業安全衛生輔導。經查發現，該事業單位有違反勞動基準法有關每7日應有1日例假及1日休息日、延長工作時間限制，以及延長工作時間工資給付不足等規定，市府將依勞基法及法定程序裁處罰款。

在職業安全衛生方面，現場亦發現多項管理缺失，包括未依法設置職業安全衛生業務主管、未落實必要安全衛生教育訓練、未建立並公開揭示職場霸凌申訴管道，以及急救藥品、器材與具備急救職能人員配置不足等問題。市府已就相關缺失進行輔導，並將依法要求改善及追蹤辦理情形，督促業者落實職場安全衛生管理及不法侵害預防措施。

基隆市長謝國樑關心勞動人權，今年成立法制及勞動處就是要推動保護勞工及所有勞動者有人性尊嚴的工作環境，職場霸凌難以被容忍。

法制及勞動處長劉邦繡說，職場不是容忍霸凌的場所，管理權更不是羞辱勞工的特權。企業可以要求工作績效，但不能踐踏人格尊嚴；主管可以嚴格管理，卻不能以辱罵、威脅或羞辱取代正常的工作指導。將持續針對高風險事業單位加強勞動條件檢查、職業安全衛生輔導及後續追蹤，對於違法事項依法處理，對於管理缺失積極督促改善。

基隆知名麵包店職場霸凌判賠15萬，市府稽查多項缺失開罰限改善。圖／基隆市政府提供
基隆知名麵包店職場霸凌判賠15萬，市府稽查多項缺失開罰限改善。圖／基隆市政府提供

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