九合一選舉倒數…警查賄選149件 移送717人、選舉暴力68件

九合一地方選舉及全國性公投將於11月28日登場，警政署今天公布，截至12日已移送賄選案件149件、717人，選舉暴力68件、90人，另有489件、574人涉及其他妨害選舉案件。為防範選前暴力及各類不法介選，警政署長張榮興今召集全國警察幹部召開視訊會議，要求嚴查賄選、地下賭盤及深偽假訊息，投票日預計動員約4萬6000名警力維安。

警政署今天召開全國視訊會議，邀集各縣市警察局長、分局長等768名重要警察幹部與會。張榮興指出，選舉治安已是當前最重要工作，除了傳統賄選、暴力介選及地下賭盤，也須防範境外勢力介選、跨國鎮壓，以及利用AI技術製作深偽影音散布不實訊息，影響選舉公平。

警方表示，先前已實施兩波選前淨化治安專案，針對黑幫、槍械、賭博及不法金流加強掃蕩。截至11月12日，查賄制暴成果包括移送賄選149件717人、選舉暴力68件90人，其他妨害選舉案件489件574人，後續仍將持續追查不法金流及幕後指使者。

張榮興也要求各警察機關，對涉及選舉的深偽影音及不實訊息案件，必須掌握「受理快、處置快、鑑定快」原則，儘速查證疑似違法內容、追查來源，並依法透過相關機制處理下架事宜，避免不實訊息持續擴散。

在選舉維安方面，警方已針對全國2萬5000餘處候選人住居所、競選總部等相關處所加強安全防護，大型造勢活動則要求各警察機關主官親自規畫、坐鎮指揮。選票及公投票從印製、保管、運送到封存，也將由專責警力戒護。

警政署表示，11月28日投票當天，全國預計投入約4萬6000名警力，維護1萬8248處投開票所安全，並視現場情況調度機動警力，防範突發衝突。警方將持續加強選前、投票當天及選後治安維護，確保投開票作業順利進行。

警政署召開全國視訊會議 ，宣示全力打擊不法、守護選舉治安。記者廖炳棋／翻攝

警政署召開全國視訊會議 ，宣示全力打擊不法、守護選舉治安。記者廖炳棋／翻攝