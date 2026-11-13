快訊

直播全拍下…衛兵訓斥無名戰士塚前嘻笑人群 赫塞斯隔天頒勳章讚揚

U23世界盃／林佾葳連2次國際賽壓制南韓 韓媒感嘆：再次成為剋星

網友指控千萬存款被消失、遭討債 華南銀行澄清：與事實有出入

聽新聞
0:00 / 0:00

無人機用陸晶片混充 「遙控直升機王」認罪：台灣現階段無能力全自製

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

外號「遙控直升機王」亞拓公司負責人杜大森，與黃姓妻子涉嫌將陸製晶片混充，投標軍方無人機採購案，釀陸軍官校、後勤指揮部、海軍左支部及青年日報受害，杜全認罪並直言「台灣無人機目前無能力做到完全自製」，檢方痛批2人以國安代價換取私利，依國安法起訴求刑5年以上徒刑。

全案經台中地檢署檢察官楊凱婷指揮偵辦，經查杜大森是亞拓、正制精密及速源公司負責人，黃姓妻子則擔任亞拓副總，亞拓過去投標陸軍第十軍團指揮部113年度訓練用無人機 採購案，因違反政府採購法經檢方緩起訴，經公告列為拒絕往來廠商，停權期間自2025年7月至2028年7月。

杜、黃改以政制、速源名義參加政府無人機採購投標，得標後全機由亞拓產製，2人明知亞拓既有的遙控器、電路板來源是大陸福建泉州的雲卓公司、鏡頭模組來源是香港德創公司。

檢方查出，2人以39萬4000元取得陸軍軍官學校訓練用無人機採購案，將裝含有大陸廠牌「北京君正」T31系列影像處理器晶片，及標註「CHN」晶片的無人機出貨給軍方，卻在產地不實標註為「台灣」。

其等以880萬元取得陸軍後勤指揮部訓練用投彈式無人機案，將接受器主機板裝有「PUYA」晶片(普冉)、鏡頭模組內裝有標示「CHINA」等32台無人機交付軍方履約，後指部今年5月15日驗收時將4台拆解，驚見「PUYA」、「CHINA」晶片，當場判定不合格。

檢方發現，海軍左營後勤支援指揮部術科測驗用遙控無人直升機I2級等11項採購案中，以600萬元決標，其中A18遙控器電路板是泉州雲卓提供的大陸來源成品板，檢方拆驗發現晶片字跡遭刮除、鏡頭電路板晶片編號遭抹除。

此外，國防部青年日報社114年空拍機採購案以87萬得標，同樣使用泉州雲卓的遙控器相關成品電路板等組件。

檢方訊時，杜大森全認罪，坦承混用陸製零件，直言「台灣缺乏無人機特殊晶片，大陸晶片量大充裕才能開模」、「台灣無人機目前無能力做到完全自製」， 曾嘗試換裝台製全向雷達卻產生嚴重干擾，之前均使用大陸雷達，另辯稱供軍方無人機僅為考照訓練機，無訊號傳輸與國家機密資料。

檢方也發現，杜曾對員工下達封口令，要求不得討論電路板、遙控器採用陸製，也要求將中製貼紙、CN產地字樣磨除、雷雕遮掩，員工也證稱，公司原本都是進大陸元件物料，杜對外卻硬凹是自己研發。

檢方認為，杜、黃身為國防標案得標廠商，極其清楚規範與資安限制，仍故意用陸製零件，為圖利直接破壞國防、資訊防禦體系，恐致國軍機密、戰場偵搜數據外洩，其等以國家安全為代價換取商業私立，依國安法等起訴2人，均求處5年以上徒刑。

亞拓公司負責人杜大森（左）投標軍方無人機採購案，涉嫌將有大陸製晶片的無人機交付履約，檢方依違反國安法等起訴他，求刑5年以上徒刑。聯合報系資料照
亞拓公司負責人杜大森（左）投標軍方無人機採購案，涉嫌將有大陸製晶片的無人機交付履約，檢方依違反國安法等起訴他，求刑5年以上徒刑。聯合報系資料照

無人機 直升機 晶片

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

非紅供應鏈破功！「遙控直升機之王」遭國安法起訴 檢求5年以上重刑

泰國軍方從泰柬邊境衝突學經驗 強化無人機自主研發

新北消防局採購弊案新北檢起訴5官商 前局長黃德清已歿獲不起訴

涉替中企在台從事業務行動 耀迅及負責人夫婦遭訴

相關新聞

非紅供應鏈破功！「遙控直升機之王」遭國安法起訴 檢求5年以上重刑

外號「遙控直升機之王」負責人杜大森涉嫌使用大陸製零件等，組裝無人機後投標軍方採購案，陸軍後勤指揮部驗收拆檢時，驚見無人機中最核心的晶片竟來自對岸，除違約更涉嫌國安法，台中地檢署搜索後將杜及其黃姓妻子聲押獲准，今依國安法起訴2人，均求處5年以上徒刑。

無人機用陸晶片混充 「遙控直升機王」認罪：台灣現階段無能力全自製

外號「遙控直升機王」亞拓公司負責人杜大森，與黃姓妻子涉嫌將陸製晶片混充，投標軍方無人機採購案，釀陸軍官校、後勤指揮部、海軍左支部及青年日報受害，杜全認罪並直言「台灣無人機目前無能力做到完全自製」，檢方痛批2人以國安代價換取私利，依國安法起訴求刑5年以上徒刑。

獨／新北市議員林銘仁涉詐助理費 法院改使公務員登載不實罪判一年

五連霸的民進黨新北市議員林銘仁因涉嫌詐領681萬元助理費遭檢方依貪汙起訴，新北地方法院今改依使公務員登載不實3罪各判６月，判處林銘仁合併應執行刑1年；其餘共犯執行刑為楊姓助理8月，江姓妻舅6月、林銘仁胞姊4月。4人均得易科罰金，後3者各支付國庫6到15萬元後，予以緩刑2到3年不等。可上訴。

金門選舉爆「投票換職位」 鎮代候選人涉關說縣府職缺 50萬元交保

金門檢警調偵辦一起以「投票換職位」方式涉嫌賄選案件，鎖定陳姓現任鎮長兼鎮民代表候選人，涉嫌透過關說，協助選民安排縣府機關職缺，交換本人及親友等20人支持特定候選人，檢警調前天、昨天陸續通知13人到案，搜索3處地點，陳姓候選人經漏夜偵訊後，今天凌晨以50萬元交保候傳。

8000元低價招待里民「金廈五日遊」 中壢里長候選人涉反滲透法

桃園市中壢區某李姓里長候選人涉嫌為爭取九合一選舉的選票，與侯男以每人8000元、低於市價萬餘元的團費，邀有投票權里民赴金門轉往廈門五日遊，疑受中國大陸資助賄選；桃園地檢署昨傳喚、拘提3名被告及14名證人到案說明，訊後諭知交保。

大陸宏微科技違法在台營運16年 耀迅董座夫婦遭起訴

大陸江蘇宏微科技公司全球業務副總馮耀賢涉嫌未經部投審司核准，在台成成立耀迅公司長達16年從事半導體晶片等相關業務，除組建工程師團隊，也協助宏微行銷產品至世界各國。台北地檢署今偵結，依違反台灣地區與大陸地區人民關係條例罪嫌起訴耀迅公司及馮男夫婦2人。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。