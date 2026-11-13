無人機用陸晶片混充 「遙控直升機王」認罪：台灣現階段無能力全自製

外號「遙控直升機王」亞拓公司負責人杜大森，與黃姓妻子涉嫌將陸製晶片混充，投標軍方無人機採購案，釀陸軍官校、後勤指揮部、海軍左支部及青年日報受害，杜全認罪並直言「台灣無人機目前無能力做到完全自製」，檢方痛批2人以國安代價換取私利，依國安法起訴求刑5年以上徒刑。

全案經台中地檢署檢察官楊凱婷指揮偵辦，經查杜大森是亞拓、正制精密及速源公司負責人，黃姓妻子則擔任亞拓副總，亞拓過去投標陸軍第十軍團指揮部113年度訓練用無人機 採購案，因違反政府採購法經檢方緩起訴，經公告列為拒絕往來廠商，停權期間自2025年7月至2028年7月。

杜、黃改以政制、速源名義參加政府無人機採購投標，得標後全機由亞拓產製，2人明知亞拓既有的遙控器、電路板來源是大陸福建泉州的雲卓公司、鏡頭模組來源是香港德創公司。

檢方查出，2人以39萬4000元取得陸軍軍官學校訓練用無人機採購案，將裝含有大陸廠牌「北京君正」T31系列影像處理器晶片，及標註「CHN」晶片的無人機出貨給軍方，卻在產地不實標註為「台灣」。

其等以880萬元取得陸軍後勤指揮部訓練用投彈式無人機案，將接受器主機板裝有「PUYA」晶片(普冉)、鏡頭模組內裝有標示「CHINA」等32台無人機交付軍方履約，後指部今年5月15日驗收時將4台拆解，驚見「PUYA」、「CHINA」晶片，當場判定不合格。

檢方發現，海軍左營後勤支援指揮部術科測驗用遙控無人直升機I2級等11項採購案中，以600萬元決標，其中A18遙控器電路板是泉州雲卓提供的大陸來源成品板，檢方拆驗發現晶片字跡遭刮除、鏡頭電路板晶片編號遭抹除。

此外，國防部青年日報社114年空拍機採購案以87萬得標，同樣使用泉州雲卓的遙控器相關成品電路板等組件。

檢方訊時，杜大森全認罪，坦承混用陸製零件，直言「台灣缺乏無人機特殊晶片，大陸晶片量大充裕才能開模」、「台灣無人機目前無能力做到完全自製」， 曾嘗試換裝台製全向雷達卻產生嚴重干擾，之前均使用大陸雷達，另辯稱供軍方無人機僅為考照訓練機，無訊號傳輸與國家機密資料。

檢方也發現，杜曾對員工下達封口令，要求不得討論電路板、遙控器採用陸製，也要求將中製貼紙、CN產地字樣磨除、雷雕遮掩，員工也證稱，公司原本都是進大陸元件物料，杜對外卻硬凹是自己研發。

檢方認為，杜、黃身為國防標案得標廠商，極其清楚規範與資安限制，仍故意用陸製零件，為圖利直接破壞國防、資訊防禦體系，恐致國軍機密、戰場偵搜數據外洩，其等以國家安全為代價換取商業私立，依國安法等起訴2人，均求處5年以上徒刑。