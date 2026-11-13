獨／新北市議員林銘仁涉詐助理費 法院改使公務員登載不實罪判一年

五連霸的民進黨新北市議員林銘仁因涉嫌詐領681萬元助理費遭檢方依貪汙起訴，新北地方法院今改依使公務員登載不實3罪各判６月，判處林銘仁合併應執行刑1年；其餘共犯執行刑為楊姓助理8月，江姓妻舅6月、林銘仁胞姊4月。4人均得易科罰金，後3者各支付國庫6到15萬元後，予以緩刑2到3年不等。可上訴。

檢方原起訴，林銘仁涉嫌將4名助理薪資「以少報多」浮報，另虛報江姓妻舅、林姓胞姐為助理，16年來共詐領681萬餘元助理費，因此依貪汙利用職務上機會詐取財物及刑法偽造文書等罪起訴林銘仁、楊姓助理、江姓妻舅及林姐4人。

檢方查出，林銘仁江姓妻舅自上一份工作離職後，自2009年9月至2016年3月負責在家中照顧林銘仁父親，從未實際擔任林的助理，林銘仁為補貼妻舅生活開銷，交代楊女偽造公費助理費人事資料，詐領助理薪資267萬餘元。同樣情況也發生在林男胞姊身上，林女自2009年1月至2018年4月間，被充當人頭詐領312萬餘元，用來補貼林銘仁的服務處，或做為選民服務的支出。

法院開庭時，林銘仁僅認偽造文書否認貪汙，供稱歷年來實際人事支出超過800萬元，所詐領的補助費也未流入私人口袋，均用於議員職權相關事務，並無不法用途。

林銘仁律師曾詳列林銘仁擔任共3屆台北縣議員、新北市議元的助理名單，指出林銘仁期間實際人事支出共894萬餘元，遠高於檢方指控的681萬元，實際上已是倒貼。林銘仁坦承助理申報名義與實際職務不同，願承擔此部分責任，但這並不等於貪汙，因此希望合議庭能就貪汙部分予以無罪判決。