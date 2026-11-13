非紅供應鏈破功！「遙控直升機之王」遭國安法起訴 檢求5年以上重刑

外號「遙控直升機之王」負責人杜大森涉嫌使用大陸製零件等，組裝無人機後投標軍方採購案，陸軍後勤指揮部驗收拆檢時，驚見無人機中最核心的晶片竟來自對岸，除違約更涉嫌國安法，台中地檢署搜索後將杜及其黃姓妻子聲押獲准，今依國安法起訴2人，均求處5年以上徒刑。

亞拓科技（ALIGN）1984年由杜大森成立，位於台中市豐原區，旗下T-REX直升機系列曾在全球遙控直升機市占率高達7成，被封為「遙控直升機之王」。

台中地檢表示，本案是陸軍後勤指揮部就「訓練用投彈式無人機」採購案，驗收發現大陸地區製晶片後函送，經指派檢察官楊凱婷指揮偵辦，擴大清查相關供貨情形，查獲杜男、黃女涉案，共4件軍事採購案使用大陸地區製晶片或電路板。

中檢今偵結，依國家安全法第11條、第12條，及偽造文書、詐欺取財等罪嫌起訴杜、黃，將在押2人移審台中地院，並對2人具體求處5年以上有期徒刑。

亞拓長年投標軍方、警消，及政府無人機標案，近期陸軍單位採購無人機，預計用於教學、訓練，軍方驗收期間為求謹慎予以拆檢，驚見晶片上竟然印有大陸廠商英文名稱，甚至有部分名稱遭刻意刮除隱匿產地，懷疑原料來自對岸，顯然違反國安法規定，報請檢方偵辦。

檢調偵辦過程二度拆檢，共發現至少4批軍方採購的無人機中有陸製零件，10月中旬指揮警、調搜索亞拓等公司，傳訊杜大森夫妻、員工共6人到案。

檢方認為，軍方投標契約中明訂不得使用來自大陸地區、港澳產品，但兩批無人機卻被發現晶片源自大陸廠商，杜涉嫌以不實產地冒充履約，依違反國家安全法第11條、第12條對用於軍事採購之產製品，知悉原產地係來自大陸地區而為交付，及詐欺等罪嫌，將杜大森及其妻子聲押獲准。