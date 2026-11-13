金門選舉爆「投票換職位」 鎮代候選人涉關說縣府職缺 50萬元交保

金門檢警調偵辦一起以「投票換職位」方式涉嫌賄選案件，鎖定陳姓現任鎮長兼鎮民代表候選人，涉嫌透過關說，協助選民安排縣府機關職缺，交換本人及親友等20人支持特定候選人，檢警調前天、昨天陸續通知13人到案，搜索3處地點，陳姓候選人經漏夜偵訊後，今天凌晨以50萬元交保候傳。

金門地方檢察署指出，檢方掌握情資，發現該名候選人疑似以「投票換職位」方式進行賄選，涉嫌協助特定選民向金門縣政府機關關說，安排公部門職缺，作為交換選民本人及親友等20人支持特定候選人的條件，檢方認為，此案涉及以職位作為選舉利益交換，隨即展開調查。

金門地檢署立即指派主任檢察官指揮內政部警政署刑事警察局偵一大隊、金門縣警察局及法務部調查局福建省調查處組成專案小組，分別於11日、12日通知涉案候選人、選民及相關人士共13人到案說明，並搜索3處地點，同時調閱相關職缺甄選資料，釐清職位安排與選舉支持之間是否存在對價關係。

經主任檢察官漏夜偵訊後，認定該名候選人涉嫌違反《公職人員選舉罷免法》第99條第1項投票交付不正利益罪嫌重大，但尚無羈押必要，於今天凌晨諭知以50萬元交保候傳，全案持續調查。

金門地檢署強調，賄選不只是傳統的現金買票，透過工作機會、職位安排或升遷等方式，作為交換選票的條件，同樣可能構成賄選，無論是當選後安排公家機關、公營事業或特定機構職位，或以其他不正利益作為投票交換，只要涉及期約或交付不正利益，都可能觸犯選罷法。

檢方呼籲，民眾若發現疑似賄選情事，可撥打免費檢舉專線0800-024-099轉4，檢方已建立檢舉人身分保密機制，盼民眾勇於檢舉，共同維護公平、公正的選舉環境。