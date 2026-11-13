男隱瞞已婚生子 與女交往3年詐財遭彰化地院判刑

已婚生子的洪姓男子佯裝未婚，與1名女子交往並稱有結婚意願，提領女子帳戶款項及申辦貸款，部分款項留作己用，台灣彰化地方法院依犯詐欺取財罪處拘役90天及1年6個月刑期。

根據台灣彰化地方法院判決書，洪姓男子民國110年認識這名女子，卻隱瞞婚姻關係及有子女，以未婚身分與女子交往並稱有結婚意願，導致女子誤認洪姓男子未婚與她真實交往，且雙方可能締結婚姻，基於感情信賴，願提供金錢及申辦貸款給洪姓男子使用。

洪姓男子3年內從女子帳戶提領84次現金，將其中約新台幣30萬元款項留供己用。女子同意以女子名義辦理機車動產抵押貸款，洪姓男子提領貸款12.8萬元後自留。

女子胞弟察覺有異，113年10月趁洪姓男子剛領錢開車載女子返程時，攔下洪姓男子毆打，並提供網路上查得洪姓男子已婚生子資料給姊姊，女子才得知受騙。

彰化地院表示，洪姓男子隱瞞已婚關係並育有子女，以未婚身分與女子交往，多次取得女子財物，考量仍未達成和解，所處拘役部分應執行90天，有期徒刑部分應執行1年6月；全案仍可上訴。