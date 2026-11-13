嘉義新港村長參選人2樁腳涉賄 嘉院裁定羈押禁見

嘉義縣新港鄉某村長參選人蘇姓及王姓樁腳涉嫌協助買票賄選，分別以1票1000元或1500元尋求支持，檢警昨天傳喚2人及選民到案，嘉檢複訊後聲押，嘉院今天裁定羈押禁見。

檢警表示，王男、蘇男為新港鄉某村長參選人樁腳，涉嫌自今年10月、11月間，透過交付現金每票新台幣1000元或1500元等方式向當地有投票權村民行賄，要求選民投票支持特定村長參選人。

檢警說明，經蒐證後，於昨天傳喚蘇男、王男並通知20名選民到案說明，部分選民坦承有收賄，並交出所收受的現金，計約1萬多元；檢方昨天深夜複訊後，將涉案的蘇男、王男向嘉院聲請羈押禁見。

嘉院表示，蘇男、王男行賄對象大都為熟識鄰里，彼此有相同生活圈，聯繫便利，且相關證人、賄款來源仍待調查，有事實足認2人有湮滅證據或串證之虞，具有羈押原因。

嘉院考量賄選行為嚴重危害選舉制度公平性，認為均無法以具保、責付、限制住居或科技設備監控等方式替代，因此裁定2人羈押禁見。