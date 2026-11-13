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竹縣新埔里長參選人涉千元買票 法院裁准羈押禁見
新竹縣新埔鎮彭姓里長參選人涉嫌以每票新台幣1000元向選民買票，彭姓參選人涉違反公職人員選舉罷免法，犯罪嫌疑重大且有串證之虞，竹檢今天向法院聲請羈押禁見獲准。
新竹地檢署今天發布新聞稿表示，檢方日前指揮警方及調查人員搜索1處，通知彭姓參選人及疑似收賄民眾25人到案，並查扣賄款5000元、手機1支等證物。
檢方指出，彭姓參選人為爭取當選，涉嫌於今年10月間，以每票1000元代價，先後交付現金給轄區選民，藉此尋求選舉支持，涉嫌違反公職人員選舉罷免法對有投票權人交付賄賂罪嫌。
檢方表示，經檢察官訊問後，認彭姓參選人犯罪嫌疑重大，且有串證之虞，因此向法院聲請羈押禁見獲准。
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