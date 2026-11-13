8000元低價招待里民「金廈五日遊」 中壢里長候選人涉反滲透法

桃園市中壢區某李姓里長候選人涉嫌為爭取九合一選舉的選票，與侯男以每人8000元、低於市價萬餘元的團費，邀有投票權里民赴金門轉往廈門五日遊，疑受中國大陸資助賄選；桃園地檢署昨傳喚、拘提3名被告及14名證人到案說明，訊後諭知交保。

桃檢襄閱主任檢察官吳靜怡指出，檢方獲悉李姓候選人為爭取2026年地方公職人員選舉順利當選，涉嫌與侯姓男子共同規劃招待里民赴大陸旅遊，並以每人8000元的團費招攬具有投票權的里民參加；由於團費明顯低於市場行情，且旅遊行程涉及大陸地區旅行社安排，檢方懷疑背後有大陸資金挹注，藉旅遊優惠對選民行求賄賂。

檢方調查，這趟五日遊安排於今年5月22日至26日，行程共5天，參加者先搭機前往金門，再透過小三通方式前往廈門，參加金廈五日遊。相關行程並非單純由候選人自行安排，而是委由大陸地區某旅行社負責全程規劃，另由陳姓男子協助代收團費。

檢方認為，李姓候選人與侯姓男子共同以低於市價的團費邀約具有投票權的里民，涉嫌透過大陸地區資助，以旅遊利益影響選民投票意向，涉及境外勢力介入台灣選舉，案情不單純。

檢察長張春暉獲悉情資後相當重視，隨即指派檢察官翟恆威指揮法務部調查局桃園市調查處及桃園市警局中壢分局組成專案小組，針對相關資金、旅遊安排及涉案人員積極蒐證。

專案小組調閱相關資料、釐清案情後，認為偵辦時機成熟，於11月12日分別傳喚、拘提李姓候選人、侯姓男子及陳姓男子3名被告到案，並同步傳喚14名相關證人說明，全案共17人接受檢方調查。

檢察官連夜訊問後，認為李姓候選人等3人均涉嫌違反反滲透法第7條及公職人員選舉罷免法第99條第1項收受大陸地區資助而違反選罷法之罪嫌，犯罪嫌疑重大，但目前尚無羈押原因及必要，因此分別諭知3人以5萬元至25萬元不等金額具保。

桃園地檢署強調，民主政治得來不易，境外勢力不應介入台灣選舉，隨著地方公職人員選舉投票日逐漸接近，檢方將持續加強選舉查察，嚴查境外資金介入及各類賄選行為，維護選舉公平、公正，捍衛民主選舉環境。