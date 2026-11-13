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彰化鄉長及鄉代參選人涉生吐司、寢具買票　檢聲押

中央社／ 彰化13日電

國民黨黃姓彰化縣線西鄉長參選人遭控涉以生吐司、無黨籍黃姓線西鄉民代表參選人涉以寢具等日常用品買票，台灣彰化地方檢察署訊後認為罪嫌重大且有勾串之虞，向法院聲請羈押。

根據台灣彰化地方檢察署今天發布新聞稿，黃姓鄉長參選人涉於去年9月鄉代會考察行程中，以1條價值新台幣150元到180元生吐司向參與行程鄉代買票，經檢察官指揮彰化縣警察局彰化分局等，昨天拘提黃姓被告，並通知相關選民與證人20餘人到案說明。

檢方複訊後認黃姓被告涉犯公職人員選舉罷免法投票行賄罪嫌重大，並有勾串共犯及證人之虞，有羈押必要，向台灣彰化地方法院聲押。

另外，檢方說，黃姓鄉代參選人今年3、4月涉假藉宮廟活動，以總價值上千元寢具、坐墊與衣服等，向有投票權選民買票，經檢察官指揮法務部調查局台中市調查處等，昨天通知黃姓鄉代參選人及近10名選民、證人到案說明。

檢方認黃姓鄉代參選人涉犯選罷法投票行賄罪嫌重大且有勾串之虞，當庭逮捕並聲押；除顏姓共犯以新台幣8萬元交保，其餘選民及證人請回。

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