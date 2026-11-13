快訊

亞冠賽／光之愛徒！王念好敲二壘打躍日媒版面 「備受期待的台灣4棒」

川普改稱黃樂是否為間諜還不清楚！續挺黃仁勳：他會重新站穩腳步

年資、忠誠都不值錢了 這群人為何還是不敢跳槽換加薪

聽新聞
0:00 / 0:00

大陸宏微科技違法在台營運16年 耀迅董座夫婦遭起訴

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

大陸江蘇宏微科技公司全球業務副總馮耀賢涉嫌未經部投審司核准，在台成成立耀迅公司長達16年從事半導體晶片等相關業務，除組建工程師團隊，也協助宏微行銷產品至世界各國。台北地檢署今偵結，依違反台灣地區與大陸地區人民關係條例罪嫌起訴耀迅公司及馮男夫婦2人。

起訴指出，大陸江蘇宏微科技公司負責人趙善麒，委請馮耀賢在台成立分公司，但馮詢問投審司後，得知無法與大陸公司在台合資成立分公司，馮與妻子鄭惠月涉嫌未經許可，成立耀迅公司在台從事業務活動。2010年4月間，鄭匯款241萬元到馮的帳戶，再由馮的帳戶匯款500萬元作為耀迅公司設立資金，夫妻分別擔任負責人、財務會計。

檢方查出，大陸宏微科技曾3度分別以收回國外存款、收回對外貸款、預收貨款等名義，共匯款160萬餘元給馮，作為支付在台的營運款項，馮收到款項將耀迅資本額增資為1000萬元；另，宏微科技從2009年至2024年間共匯款931萬餘元給馮，作為耀迅員工薪水、行銷資金。

檢方指出，馮、鄭涉嫌以耀迅公司名義為大陸宏微科技在台從事無線通信機械器材元件、開發、銷售等業務，並執行人力招募、面試及洽談薪資，又因應在台營運的研發需求，在南京東路成立國際辦事處，負責全球行銷業務、客戶售後聯繫業務，並在網路徵才組建工程師團隊。2011年4月13、14日馮以耀迅公司名義申請趙善麒來台拜訪，趙親赴台達電、強茂公司商務參訪，台達電因此成為大陸宏微科技的重要客戶。

耀迅電子負責人鄭惠月涉違反兩岸人民關係條例，被檢方諭令50萬交保。記者胡經周／攝影
耀迅電子負責人鄭惠月涉違反兩岸人民關係條例，被檢方諭令50萬交保。記者胡經周／攝影

晶片 科技 大陸

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

涉替中企在台從事業務行動 耀迅及負責人夫婦遭訴

股市作手「PETER陳」涉虛增兆勁營收遭起訴 求刑6年、董座9年

東莞台商遭綁架塞皮箱索168萬美金 主腦坐牢17年一回台再落網

賣妻求榮？傳康偉介紹妻子黃樂給黃仁勳默許兩人出軌

相關新聞

8000元低價招待里民「金廈五日遊」 中壢里長候選人涉反滲透法

桃園市中壢區某李姓里長候選人涉嫌為爭取九合一選舉的選票，與侯男以每人8000元、低於市價萬餘元的團費，邀有投票權里民赴金門轉往廈門五日遊，疑受中國大陸資助賄選；桃園地檢署昨傳喚、拘提3名被告及14名證人到案說明，訊後諭知交保。

大陸宏微科技違法在台營運16年 耀迅董座夫婦遭起訴

大陸江蘇宏微科技公司全球業務副總馮耀賢涉嫌未經部投審司核准，在台成成立耀迅公司長達16年從事半導體晶片等相關業務，除組建工程師團隊，也協助宏微行銷產品至世界各國。台北地檢署今偵結，依違反台灣地區與大陸地區人民關係條例罪嫌起訴耀迅公司及馮男夫婦2人。

欠租還弄壞家具！惡房客挨告判賠4.4萬 不搬每月再付7000元

新竹陶男向游男承租1樓房屋，每月租金7000元，卻從今年1月底起欠租，還被房東指控弄壞浴室門、雙層床及衣櫥等家具，催繳仍未付款。游男氣得提告要求搬離並賠償，新竹地院認定租約已合法終止，判陶男須搬離、給付4萬4367元，搬走前每月還得付7000元。

男槍殺女友伴屍31小時…自撞電桿才曝光 律師坦言無法調解

60歲蔡姓男子因感情等糾紛，去年9月間約侯姓女友談判，憤而持改造手槍朝她頭部左側近距離開一槍斃命，開車載女友屍體回到台南柳營亂繞，翌日自撞電線桿後才曝光，伴屍達31小時。台南地院今開準備庭，死者家屬迄今仍無法諒解，法官詢及是否安排調解，蔡的律師說，目前沒有機會。

高層慘了？毒油案中聯、泰山4人交保遭撤銷 二審：原裁定輕率

中聯公司大豆沙拉油驗出一級致癌物「苯駢芘」超標，包括中聯、福壽、福懋油、泰山等公司及高層19人涉犯食安法遭起訴；中聯總經理余凌冲、廠長陳明榮，及泰山前、時任總經理沈怡君、蔡國樑10月8日剛獲台中地院交保，檢方抗告後，台中高分院表示，中院才第一次準備程序，忽略詰問證人重要性就率准停押，撤銷原裁定發回中院。

花蓮查賄不手軟！鳳林姊妹疑買票遭押 秀林村長拚四連霸涉賄起訴

花蓮鳳林鎮黃姓姊妹分別參選鎮民代表、里長，涉嫌以每票1000元至2000元不等現金行賄，檢調昨天發動搜索，傳喚7人到案說明，姊妹倆訊後遭聲押獲准；另外，秀林鄉周姓村長候選人涉嫌以贈送香菇、交付現金方式行賄，遭羈押後，檢方今天偵查終結，依違反選罷法罪嫌起訴。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。