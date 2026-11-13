大陸宏微科技違法在台營運16年 耀迅董座夫婦遭起訴

大陸江蘇宏微科技公司全球業務副總馮耀賢涉嫌未經部投審司核准，在台成成立耀迅公司長達16年從事半導體晶片等相關業務，除組建工程師團隊，也協助宏微行銷產品至世界各國。台北地檢署今偵結，依違反台灣地區與大陸地區人民關係條例罪嫌起訴耀迅公司及馮男夫婦2人。

起訴指出，大陸江蘇宏微科技公司負責人趙善麒，委請馮耀賢在台成立分公司，但馮詢問投審司後，得知無法與大陸公司在台合資成立分公司，馮與妻子鄭惠月涉嫌未經許可，成立耀迅公司在台從事業務活動。2010年4月間，鄭匯款241萬元到馮的帳戶，再由馮的帳戶匯款500萬元作為耀迅公司設立資金，夫妻分別擔任負責人、財務會計。

檢方查出，大陸宏微科技曾3度分別以收回國外存款、收回對外貸款、預收貨款等名義，共匯款160萬餘元給馮，作為支付在台的營運款項，馮收到款項將耀迅資本額增資為1000萬元；另，宏微科技從2009年至2024年間共匯款931萬餘元給馮，作為耀迅員工薪水、行銷資金。

檢方指出，馮、鄭涉嫌以耀迅公司名義為大陸宏微科技在台從事無線通信機械器材元件、開發、銷售等業務，並執行人力招募、面試及洽談薪資，又因應在台營運的研發需求，在南京東路成立國際辦事處，負責全球行銷業務、客戶售後聯繫業務，並在網路徵才組建工程師團隊。2011年4月13、14日馮以耀迅公司名義申請趙善麒來台拜訪，趙親赴台達電、強茂公司商務參訪，台達電因此成為大陸宏微科技的重要客戶。