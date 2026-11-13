欠租還弄壞家具！惡房客挨告判賠4.4萬 不搬每月再付7000元

新竹陶男向游男承租1樓房屋，每月租金7000元，卻從今年1月底起欠租，還被房東指控弄壞浴室門、雙層床及衣櫥等家具，催繳仍未付款。游男氣得提告要求搬離並賠償，新竹地院認定租約已合法終止，判陶男須搬離、給付4萬4367元，搬走前每月還得付7000元。

判決書指出，游男2023年6月29日將新竹市一處1樓房屋出租給陶男，雙方簽訂2年租約，約定租期至2025年6月28日，每月租金7000元，須在每月30日前繳納，另收取1萬4000元押金。

游男主張，陶男自今年1月30日起未再繳納房租，直到5月提告時已積欠約5個月租金，經催告仍未付款。游男因此向法院提告，要求陶男騰空房屋返還。除了欠租，游男還指控陶男損壞或侵占屋內多項財物，包括浴室門、原木雙層床、木質衣櫥櫃、2張鋼製辦公桌及2張辦公椅，另有窗簾清洗費及垃圾場磁扣等費用。

游男自行將相關財物折舊50%後，計算浴室門損失4000元、雙層床1萬元、衣櫥4500元、鋼製辦公桌7600元、辦公椅700元、窗簾清洗1200元及垃圾場磁扣500元，合計2萬8500元。

游男另計算，截至今年6月7日租約終止時，陶男積欠租金2萬9867元，扣除1萬4000元押金後，仍欠1萬5867元，加上家具等損失，總計求償4萬4367元，並要求陶男在搬離前持續按月支付7000元。

案件審理時，陶男經合法通知卻未出庭，也未提出任何書面答辯。游男則提出租賃契約、雙方對話紀錄、現場照片及估價單等證據，供法官審酌。

法官認為，依法律規定，房客積欠租金，扣除押金後仍達2個月以上，房東經催告未獲付款，才能依法終止租約。陶男截至今年6月7日積欠租金，扣除押金後仍有1萬5867元，已超過2個月租金，游男終止租約合法。

法官也認定，游男提出的家具損失證據可採信，陶男在租約終止後仍未返還房屋，等於無權占用並獲得相當於租金的利益，因此判陶男須騰空返還房屋，給付欠租及財物損失共4萬4367元，另自今年6月8日起至實際搬離為止，每月支付7000元。