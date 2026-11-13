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男槍殺女友伴屍31小時…自撞電桿才曝光 律師坦言無法調解

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

60歲蔡姓男子因感情等糾紛，去年9月間約侯姓女友談判，憤而持改造手槍朝她頭部左側近距離開一槍斃命，開車載女友屍體回到台南柳營亂繞，翌日自撞電線桿後才曝光，伴屍達31小時。台南地院今開準備庭，死者家屬迄今仍無法諒解，法官詢及是否安排調解，蔡的律師說，目前沒有機會。

檢方起訴，蔡向堂兄以10萬元購得具殺傷力改造手槍1支及子彈7顆而持有。蔡與侯女曾有同居關係，因感情等糾紛，蔡於去年9月20日1時許以LINE邀她見面，並駕駛租賃小客車搭載她上車談判。

期間，雙方口角衝突，引發蔡心生不滿，持改造手槍朝侯女頭頸部左側近距離射擊子彈1發，致她因中樞神經損傷而死亡，蔡旋駕車逃離，同日19時許服用安眠藥後，駕駛該車再次上路，自撞路旁電線桿而發生交通事故，為警到場後，意外揭露這起命案。

檢方今年1月間偵結，依涉殺人罪、非法持有槍彈及服藥後不能安全駕駛動力交通工具等罪嫌，將蔡提起公訴，移審後由台南地院國民法官庭審理。

台南地院對蔡進行量刑前鑑定外，也就該把槍枝送中央警察大學鑑定能否擊發，惟鑑定單位函覆現無相關設備，沒辦法鑑定，辯方也撤回其申請。檢辯雙方就其出證、辯論及審理時所需時間等討論，預定明年2、3月間審理。

法官詢及蔡的律師是否希望法院安排調解？有無調解成立機會？律師表示，與對方告訴代理人接觸，目前沒有機會。

台南男槍殺女友伴屍31小時，台南地院今開準備庭，檢辯雙方就其出證、辯論、審理時所需時間等討論，全案預定明年2、3月間審理。聯合報系資料照
台南男槍殺女友伴屍31小時，台南地院今開準備庭，檢辯雙方就其出證、辯論、審理時所需時間等討論，全案預定明年2、3月間審理。聯合報系資料照

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