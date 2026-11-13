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高層慘了？毒油案中聯、泰山4人交保遭撤銷 二審：原裁定輕率

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

中聯公司大豆沙拉油驗出一級致癌物「苯駢芘」超標，包括中聯、福壽、福懋油、泰山等公司及高層19人涉犯食安法遭起訴；中聯總經理余凌冲、廠長陳明榮，及泰山前、時任總經理沈怡君、蔡國樑10月8日剛獲台中地院交保，檢方抗告後，台中高分院表示，中院才第一次準備程序，忽略詰問證人重要性就率准停押，撤銷原裁定發回中院。

檢方指控，中聯製造的油品苯駢芘超標，運送交付福壽、福懋油及泰山並販賣予下游食品商，認定相關業者未依食安法主動通報、回收，持續販售，不法所得達8億8731萬元。

包括中聯總經理余凌冲、中聯廠長陳明榮，及泰山前任、時任總經理沈怡君、蔡國樑遭收押多日，台中地院10月8日裁定余凌冲400萬元、陳明榮50萬元、沈怡君250萬元，蔡國樑250萬元交保，並限制住居、出境及出海8月，接受子腳鐶科技監控設備監控8月。

中院當時說，權衡訴訟進行程度、證據調查與保全情形，斟酌4人犯罪情節、涉案角色、 職務地位、經濟能力等情狀，認命交保、限制住居等，當行程拘束力，能防止其等逃亡或勾串共犯、證人、湮滅證據，並可確保本案後續審判 及執行程序，而無羈押之必要。

檢方不服抗告，主張10月7日準備程序4人均否認犯行，證人也尚未交互詰問，中院僅以「4人已羈押一定時日，應已有所謹惕」等語概括，有理由不備違誤，且先前余凌冲、陳明榮各2000萬元、100萬元交保經撤銷後改收押，這次卻將保金降為400萬元、50萬元，裁定未說明降保理由。

檢方說，4人為坦承，本案爭點未經整理，證人也待交互詰問，此時正是證人證述最易遭受干擾、汙染時點，原裁定未審酌此訴訟進度，反以「訴訟進行程度」為准予停押依據，裁量顯有違誤。

台中高分院二審查，中院10月7日首度準備程序傳喚19名被告、辯護人，尚未就爭點整理，余凌冲僅部分認罪，陳明榮、沈怡君及蔡國樑均全部否認，二審詳閱卷證，認為其等相互推諉，相關證人確實易受干擾、汙染，原裁定未考量訴訟僅第一次準備程序、忽略交互詰問證人重要性，輕率停押。

二審認為，4人仍有串滅證、逃亡海外可能，其等是長期從事跨國原物料進口貿易的企業高層，本案油品波及廣泛，嚴重影響食安，犯罪情節非輕，被害人數眾多，原裁定未予斟酌，撤銷原裁定，發回台中地院。

泰山前總經理沈怡君10月8日獲交保，當場痛哭失聲，在親友陪同下不發一語離去。聯合報系資料照
泰山前總經理沈怡君10月8日獲交保，當場痛哭失聲，在親友陪同下不發一語離去。聯合報系資料照

中聯總經理余凌冲。聯合報系資料照
中聯總經理余凌冲。聯合報系資料照

泰山 交保 中聯油品 苯駢芘 食安

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