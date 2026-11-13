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涉替中企在台從事業務行動 耀迅及負責人夫婦遭訴

中央社／ 台北13日電

身兼中國宏微科技公司全球業務副總的耀迅國際公司負責人馮耀賢、妻子鄭惠月，被控為中國宏微科技在台從事業務活動。台北地檢署今天依涉違反兩岸關係條例起訴耀迅國際公司及馮耀賢、鄭惠月夫婦。

台灣地區與大陸地區人民關係條例第40條之1第1項規定，大陸地區之營利事業或其於第三地區投資之營利事業，非經主管機關許可，並在台灣地區設立分公司或辦事處，不得在台從事業務活動。

檢調調查，中國宏微科技公司從事無線通信機械器材元件研發、半導體晶片及元件製造技術，負責人為中國人士趙善麒。趙善麒於民國99年間想要拓展中國以外的銷售市場，所以委請台灣籍的全球業務副總馮耀賢在台灣成立分公司。

不過，馮耀賢詢問經濟部投資審議司後獲悉無法與中國的公司在台合資成立分公司，所以與配偶鄭惠月在台北共同成立耀迅國際公司，由馮耀賢擔任公司負責人，鄭惠月負責公司會計及財務業務。

檢調查出，宏微科技公司在耀迅國際公司成立後，於98年、105年、106年分別以各種名義匯款給馮耀賢，用以支付耀迅國際公司在台灣代行行銷及勞務等營運款項，另自98年至112年間共匯款新台幣931萬餘元給馮耀賢，做為耀迅國際公司核發員工薪資、行銷等營運所需資金。

檢方指出，馮耀賢、鄭惠月以耀迅國際公司名義為中國宏微科技公司在台從事無線通信機械器材元件、開發、銷售等業務，並執行人力招募、面試及洽談薪資行為。

北檢今天偵查終結，依涉違反台灣地區與大陸地區人民關係條例起訴耀迅國際公司及馮耀賢、鄭惠月夫婦。

大陸 兩岸關係條例

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