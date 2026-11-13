花蓮查賄不手軟！鳳林姊妹疑買票遭押 秀林村長拚四連霸涉賄起訴

花蓮鳳林鎮黃姓姊妹分別參選鎮民代表、里長，涉嫌以每票1000元至2000元不等現金行賄，檢調昨天發動搜索，傳喚7人到案說明，姊妹倆訊後遭聲押獲准；另外，秀林鄉周姓村長候選人涉嫌以贈送香菇、交付現金方式行賄，遭羈押後，檢方今天偵查終結，依違反選罷法罪嫌起訴。

花蓮地檢署今天表示，檢察官林英正偵辦鳳林鎮黃姓鎮民代表候選人、黃姓里長候選人涉嫌以每票1000元至2000元現金行賄案，昨天指揮鳳林警分局、縣警局刑警大隊科技偵查隊，持搜索票前往被告住處等7處執行搜索，並通知被告等7人到案說明。

檢察官複訊後，認為黃姓姊妹涉嫌違反公職人員選舉罷免法第99條第1項投票行賄罪嫌重大，且有勾串共犯及證人之虞，向花蓮地方法院聲請羈押禁見獲准，其餘5人諭知請回。

據了解，黃姓姊妹都是現任民代，姊姊已連任3屆鎮民代表，妹妹則擔任兩屆里長，這次分別尋求連任。

此外，檢方先前偵辦秀林鄉周姓村長候選人涉嫌賄選案。周男尋求四連霸，今年4月至9月間，涉嫌贈送市價100元至300元不等的香菇，或交付1000元現金，向多名選民行求或交付賄賂。檢方今天偵查終結，依違反選罷法罪嫌起訴。

花蓮地檢署表示，以金錢或不正利益影響選民投票意向，挑戰國家法治底線，司法機關一定會主動出擊、嚴懲不法，也呼籲民眾若掌握涉嫌破壞選舉公平性的情資，可撥打免付費檢舉專線0800-024099，轉接按4。