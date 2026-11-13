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請吃飯、送湯鍋、發千元！為求勝選出奇招 新竹3起賄選案曝光

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹縣選戰倒數，賄選案件接連曝光！新竹地檢署偵辦3起疑似賄選案，竹東鎮長及2名鎮民代表候選人涉嫌以公款補助免費餐會換取選票；另有縣議員候選人涉嫌送出639元湯鍋買票，新埔村長候選人則涉每票1000元賄選，檢方大動作搜索、約談，展現查賄決心。

新竹地檢署調查，范姓竹東鎮長候選人與蕭姓、陳姓鎮民代表候選人，涉嫌資助某協會舉辦造勢活動，11月初免費宴請具有投票權的協會成員，藉此尋求支持，甚至允諾以竹東鎮公所公款補助餐費。

檢方查出，3人明知公所民間團體補助款不得用於選舉活動，仍利用職務上得建議核撥補助款的機會，分別建議核撥1萬元、2萬元及1萬元給協會，讓承辦人員誤信而同意撥款。所幸協會尚未檢附單據核銷，款項未實際撥付，因而止於未遂。

檢察長柯宜汾獲報後高度重視，指示主任檢察官郭逵統籌，由檢察官翁旭輝偵辦，12日指揮新北市警察局海山分局、新竹縣刑大、苗栗縣刑大及嘉義市刑大跨縣市聯手搜索13處，通知3名候選人及8名證人到案，查扣手機、帳冊及代表建議聯絡單等證物。

檢方認定3人涉嫌團體賄選及利用職務機會詐取財物未遂，犯罪嫌疑重大，訊後諭知范姓候選人20萬元交保，蕭姓、陳姓候選人分別以10萬元及6萬元交保。

另一起縣議員賄選案，何姓第三選區議員候選人涉嫌透過宗親會系統拜票，今年5月至6月間，指示戴姓樁腳在湖口服務處，將單價639元的湯鍋交付選民換取支持。

此案由檢察官李澤楊主辦，陳子維、陳芊伃、黃安遠、李沛蓉、蘇聖峯及陳俊霖等檢察官支援，13日指揮新竹縣調查站、新湖警分局搜索，通知候選人、樁腳及15名疑似收賄民眾到案。訊後何姓候選人10萬元交保、限制住居並禁止接觸同案被告，戴姓樁腳則遭聲請羈押禁見。

新埔鎮彭姓村長候選人則涉嫌10月間以每票1000元向選民買票。檢察官沈郁智主辦，陳柏維、徐瑞晟支援，12日指揮新竹縣警局、新埔警分局及新竹縣調查站偵辦，通知25名疑似收賄民眾到案，查扣5000元賄款。彭姓候選人與朱姓樁腳均遭聲請羈押禁見。

新竹地檢署強調，賄選不只限於現金，免費餐會、贈送禮品或假借團體補助換取選票，同樣可能觸法。檢警調將持續嚴查賄選，呼籲民眾撥打0800-024-099轉4檢舉，共同維護選舉公正。

新竹地檢署偵辦賄選案。圖／聯合報資料照片
新竹地檢署偵辦賄選案。圖／聯合報資料照片

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