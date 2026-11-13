偏村沒人查？雲林縣村長候選人涉1票3千買票 羈押禁見

選戰逼近倒，基層選情越激烈，雲林元長鄉一名尋求連任的村長候選人涉嫌以1票2、3000元對選民買票，雲林地檢署接獲情資，昨天發動搜索帶回涉案共4人，昨晚訊後將吳男依違反選罷法向雲林地方法院聲請羈押禁見獲准。

雲林地檢署日前接獲情資，得知元長鄉59歲吳姓村長候選人，疑涉現金賄選，檢察長林秀敏指派檢察官彭彥儒指揮北港分局組成專案小組偵辦，昨天兵分多路，搜索該村長候選人及選民住所共4處，扣得紅包袋1批、名冊、手機等證物，並通知吳男及3名選民到案說明。

檢方指出，吳男為求順利當選，今年10、11月交付現金2至3000元給具有投票權的村民，藉此換取其等投票支持，以此作為賄選對價。

昨晚經檢察官訊問後，認為吳姓候選人涉犯公職選舉罷免法第99條第1項對於有投票權之人交付賄賂罪嫌疑重大，且有湮滅證據及勾串證人之虞，向雲林地院聲請羈押禁見獲准，坦承收受賄賂的選民均請回。

據了解，吳姓候選人為現任資深老村長，由於本屆選舉有新人挑戰，競爭激烈，為確保自己可順利連任，因此才以買票尋求支持。

雲林地檢署指出，隨投票日將屆，地檢署將秉持「有聞必查、有據必辦」態度，持續強化查緝力道， 民眾如發現賄選情事，請撥打法務部24小時反賄選專線0800-024-099（撥通後按4），或掃描本署一對一LINE檢舉聊天室QR-Code提出檢舉，對於檢舉人個人資料均會嚴加保密，共同守護乾淨、公平的選舉環境。