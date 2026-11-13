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東莞台商遭綁架塞皮箱索168萬美金 主腦坐牢17年一回台再落網

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

2003年震驚兩岸廣東東莞台商綁架案，男子潘堆經商失利擄走郭姓台商，對其妻子勒索美金168萬元，潘再親自回台取款，是罕見「大陸綁架、台灣付贖」犯罪模式，潘在大陸遭判無期徒刑，經減刑坐牢17年出獄，他今年4月回台落網，台中地院再依擄人勒贖罪判他13年，宣告免刑，可上訴。

檢方起訴指出，潘堆在廣東東莞經營鞋材場不善，就找大陸人胡姓、潘姓、黃姓、陳姓及瞿姓同夥，共謀綁架同在東莞從事鞋類貿易的郭姓台商，並於2003年10月22日跟蹤監視郭，當晚11點多見他開車離開海麗華酒店，眾人穿上迷彩服、保安服，套上反光背心在路段守候。

潘男先示意郭停車受檢，其餘人趁機將他綑綁、制伏並封眼，裝進行李箱後載去萬江區江濱花園拘禁，再脅迫郭錄音傳給他在台的王姓妻子，向對方勒索168萬元美金。

潘男10月24日返台，要求郭妻不斷變更交付贖金地點，自己半夜12點多躲在中山高速公路北上206公里處斜坡草叢內，對方交付現金後潘立刻竄出、取走，將其中161萬元美金藏在彰化老家，拿走7萬元美金隨即於25日出境赴陸。

潘回到萬江花園後向同夥交付酬金，準備將郭姓台商轉移地點，未料抬上車時被當地保安人員發現，大陸公安獲報到場逮人成功救出郭男，潘趁機逃逸緊急致電給在彰化的妻子，交代她將屋內藏放的美金取出花用。

潘妻27日見新聞報導台商綁架案，才驚覺家中美金是贓款，向當地社頭派出所報案；潘堆2004年12月28日遭大陸公安拘留，廣東省東莞市中級人民法院2005年8月12日依綁架罪判他無期徒刑，潘入獄後經6次減刑，最終服刑17年多，2013年4月8日獲釋，潘今年4月10日回台，入境桃園機場遭逮。

台中地院審理審酌，潘犯後坦承，但犯罪贓款168萬元美金，其中161萬元已由被害人取回，就剩餘7萬元美金，被害人部分獲償新台幣101萬，依共同犯擄人勒贖罪判潘堆13年， 但考量他因同一犯罪行為在大陸已服刑17年7月11日，已具懲戒之效，宣告免其刑全部之執行。

2003年郭姓台商綁架案，男子潘堆和同夥擄走郭男向其妻子勒索168萬元美金，潘再親自回台取款將現金放在水果箱中藏放彰化老家。聯合報系資料照
2003年郭姓台商綁架案，男子潘堆和同夥擄走郭男向其妻子勒索168萬元美金，潘再親自回台取款將現金放在水果箱中藏放彰化老家。聯合報系資料照

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