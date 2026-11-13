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新港鄉某村長選舉爆現金買票每票最高1500元 嘉檢聲押2人
嘉義縣新港鄉某村長選舉傳出現金賄選案！嘉義地檢署接獲情資，掌握某村長候選人涉嫌透過樁腳以現金向選民買票，檢警調組專案小組蒐證後，昨天發動偵查，傳喚王姓、蘇姓2名被告及20名選民到案說明，並查扣部分現金等證物。檢方認定2人涉案重大，向法院聲請羈押禁見。
嘉義地檢署表示，檢察官廖俊豪接獲情資後，指揮法務部調查局嘉義縣調查站，以及嘉義縣警察局民雄分局、竹崎分局組成專案小組，針對新港鄉某村長候選人涉嫌現金賄選案展開調查，待蒐證完備後，昨天執行偵查行動。
檢警調查發現，王姓、蘇姓被告涉嫌為使特定候選人順利當選，於今年10月、11月間，以每票1000元、1500元不等的現金，向具有投票權的選民行賄，要求選民投票支持特定候選人。專案小組查獲部分現金等相關證物，並通知20名選民到案說明。
檢方認為，王、蘇2人涉嫌違反公職人員選舉罷免法，涉及對有投票權人行求、交付賄賂罪嫌，且有羈押必要，昨天依法向法院聲請羈押禁見。嘉檢強調，選舉賄選嚴重破壞民主制度及選舉公平，檢警調將持續強力查察，秉持「不分黨派、有證必查」原則，積極偵辦選舉不法案件，並呼籲候選人及助選樁腳切勿心存僥倖、以身試法，民眾如發現賄選情資，也可向檢警機關檢舉，共同維護乾淨、公平的選舉環境。
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