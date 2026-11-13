改姓不等於終止收養！日治時期養女8名後代遭判無繼承權

桃園蔡姓男子辦理祖產繼承卡關，發現長輩的第三女早於日治時期被吳家收養，戰後戶籍登記雖改回原姓蔡，卻未曾終止收養；桃園地院依據戶籍及中研院台灣史研究所意見，認定收養關係仍存續，判決該女的8名後代對蔡家的遺產均無繼承權。

蔡男主張，長輩於1960年元月初過世，留下桃園市桃園區包括中路特區等四筆土地，至今尚未完成繼承登記，後來委託代書處理時，被地政機關要求先釐清長輩的三女兒，在日治時期被別人收養後，跟養家到底有沒有解除收養關係，才能繼續辦理後續繼承登記。

蔡男指出，這名三女兒於1922年5月辦理「養子緣組入戶」，進入吳家戶籍，從養家姓氏改名為吳氏，戶籍資料註明她是吳家長子的養女。1939年2月9日與曾男結婚，婚後姓名改為曾氏。台灣光復後，1946年間姓名又登記為曾蔡氏，後來翻遍歷年戶籍資料，找不到任何曾蔡氏和吳家「終止收養」紀錄，雖改回原姓，沒有依法終止與吳家的收養，便不能繼承生父的遺產。

曾蔡氏已於2015年8月2日死亡，包括曾姓、蔡姓、陳姓、莊姓及李姓等8人都是曾蔡氏的繼承人或再轉繼承人也不能取得土地的繼承權，為順利辦妥祖產登記，只好提告請求確認8人對長輩的繼承權不存在。

法院審理時，曾蔡氏的8名後代經法院合法通知，均未出庭，也未提出書狀反駁原告蔡男主張。為釐清這段跨越日治時期及戰後的收養關係，去函中央研究院台灣史研究所協助鑑定，提供專業意見。

台灣史研究所今年4月間函覆法院，並附上副研究員曾文亮的專業意見及參考文獻，針對曾蔡氏與吳家之間的收養關係是否終止進行歷史及制度上的分析。

中研院指出，曾蔡氏於1922年5月10日辦理「養子緣組入戶」，依照當時戶口登記規則及法院實務，在沒有其他反證的情況下，可以認定收養關係已經成立。

至於後來為何改名為曾氏，研究員認為，應與日本殖民政府政策轉變有關。當時戶口調查簿主要記載婚家姓氏，因此她結婚後改姓，是當時戶籍制度留下的紀錄，並非終止收養的證明。

她於1946年戰後登記為曾蔡氏，中研院認為，可能是戶籍人員依據她的生父資料判斷，也可能是曾氏夫妻自行選擇使用的姓名。不論是哪一種情況，都不能直接推論她已經與養家解除收養關係。

研究員指出，依照當時制度，若要終止收養關係，必須透過雙方協議或司法訴訟，但相關戶籍資料及史料中，始終找不到曾蔡氏與吳家終止收養的證據。加上曾蔡氏歷次姓名變更，都有戶籍制度、婚姻或申報上的原因，因此不能將姓名變更視為解除收養的結果，認為曾蔡氏與吳家之間的收養關係，依當時法律與習慣，應未經終止而持續存在。

法官表示，曾蔡氏與蔡姓生父間的天然血親關係雖然存在，但法律上的父母子女權利義務並未因此恢復。依民法親屬編施行法相關規定，日治時期成立的收養關係，在民法親屬編施行於台灣後，仍具有法律效力。曾蔡氏在收養關係存續期間，不能向蔡姓生父主張繼承權。

蔡家長輩於1960年1月4日死亡，繼承開始時，曾蔡氏既然沒有取得蔡父遺產的繼承人身分，後來曾蔡氏的8名繼承人或再轉繼承人，也不能透過繼承或再轉繼承取得蔡家長輩遺產的權利。