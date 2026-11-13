獨／基隆知名麵包店爆霸凌 主管長期狂罵豬頭、白眼狼判賠15萬

基隆在地一家相當知名的麵包店食品行發生霸凌案，一名西點師傅指控劉姓主管，長期對他職場霸凌，導致身心健康受到侵害，並出現焦慮、害怕、失眠等症狀，他錄音提告求償。劉男否認霸凌，辯稱是以較嚴厲的工作要求。但法官指劉多次辱罵「豬腦袋」、「龜兒子」、「沒有羞恥心」等字眼，確有藉由職務權勢，持續以威脅、貶抑、侮辱、謾罵方式的行為，符合職場霸凌要件，判劉男和食品行連帶賠償15萬元。

一名西點師傅向基隆地院提告主張，民國112年5月至115年6月在該食品行擔任西點師傅期間，長期遭劉姓主管職場霸凌，導致人格尊嚴、名譽、精神安寧及身心健康受到侵害，並出現焦慮、害怕、失眠等症狀，甚至就醫。

他並指食品行法定代理人也知道劉姓主管長期辱罵他，仍未及時採取有效隔離、調查、制止或其他足以保護的措施，還以「你不要再跟我演這一齣了」、「你不是18歲」等語訓斥，因此提告食品行和劉姓主管求償100萬元。

劉姓主管向法官說，與原告相識20餘年，兩人為師徒關係，平時互動上常以互罵方式交流溝通，而他年事已高有退休規畫，希望原告熟悉流程並接替其工作，方以較嚴厲方式指導，並無惡意貶抑或霸凌的意思。

劉男稱，所謂的不法侵害行為，多為工作場所中因業務執行、品質要求所生的管理與溝通摩擦，為使工作如期完成並維護品質，即使用詞較為直接或情緒激動，並無公然侮辱或貶損人格故意，對方的錄音及對話紀錄未具體呈現情境及對話脈絡，有斷章取義之嫌。

食品行指針對原告申訴事項均已配合處理，法定代理人除打電話了解狀況並關心，允諾改善劉姓主管的態度及管理方式，曾檢討及調整作業流程，在工作安排上盡可能協調員工間衝突，於監督上並無具體疏失。

法官審理指出，根據錄音譯文，有「你豬啊」、「你再回我一句試試看」、豬腦袋」、「我真想揍你一頓」、「我每天都在罵你耶」、「龜兒子」等，還有一些辱罵性「三字經」語詞。

法官指出，劉男確有藉由職務之權勢，持續以威脅、貶抑、侮辱、謾罵方式對待原告的行為，符合職場霸凌要件。

法官說，管理權的行使應符合職場倫理及人際互動基本分際，不得藉主管之權勢，以威脅、侮辱、謾罵或其他貶抑人格的方式，劉姓主管的言詞，除針對原告工作能力有所批評外，更使用「豬」、「豬腦袋」、「龜兒子」、「沒有羞恥心」、「爛師傅」、「陽奉陰違」、「幼稚」、「豬頭」、「頭殼壞掉」、「白眼狼」、「背骨」等與具體工作指導無直接必要關聯的貶抑性言詞。

法官認為，部分言論甚至發生在其他同事、顧客所得共見共聞的工作場所或15人工作群組內，「方式、頻率及程度顯已逾越業務上必要且合理範圍，非主管正當行使指揮監督權所容許行為」，因此構成侵權行為，判食品行和劉姓主管要負擔連帶損害賠償15萬元。