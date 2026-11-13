基隆狠父悶死5歲兒判無期…看守所2度寄信恐嚇前妻滅族 再遭起訴

基隆原擔任環保局司機簡姓男子去年酒後悶死5歲兒，今年4月國民法官判處無期徒刑，褫奪公權終身。他在基隆看守所收容期間涉嫌寄恐嚇信威脅前妻「滅全族」，後轉至台北看守所再度寄恐嚇信恐嚇前妻「農曆7月到了那些也不會饒妳」。基隆地檢署日前偵結，依涉犯恐嚇危害安全罪起訴簡男。

基隆簡姓男子去年5月涉嫌酒後用枕頭悶死5歲兒子，基隆地院國民法庭4月審理後宣判，簡男前妻開庭時曾涙訴請求判他死刑，合議庭認為簡男手段殘忍，罪大惡極，但因長期因經濟爭執累積壓力無法紓解等綜合考量，判處簡男無期徒刑，褫奪公權終身。

今年6月，簡男前妻收到簡男從基隆看守所寄出的恐嚇信「只要我出來，就滅你們全族」，家屬害怕至極向警方報案。基隆看守所表示深感遺憾與痛心，對家屬再次遭受精神壓力表達慰問。

看守所指依現行羈押法第66條規定，為保障收容人的秘密通信自由，看守所對於信件檢查，原則上屬於安全檢查，主要查看有無夾藏違禁物品，「依法不能任意閱讀書信內容」。簡男後來移往台北看守所關押，通報加強檢查簡男違規、違法情形。

沒想到今年8月，家屬又收到簡男恐嚇信，信中寫有「農曆7月到了那些也不會饒妳」、「老天爺會收妳」等字句。

基隆地檢署日前偵結，認定簡男行為涉犯恐嚇危害安全罪，依法提起公訴。